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Na Koševu posle koncerta Dina Merlina ostala katastrofa: Pogledajte kako izgleda stadion posle 200.000 ljudi, deo POTPUNO UNIŠTEN

Izvor: pink.rs, Foto: foto: Željko Vidinović ||

Nakon tri uzastopna koncerta koje je Dino Merlin održao na stadionu Koševo, pojavile su se fotografije koje otkrivaju zabrinjavajuće stanje terena, i to neposredno pred početak nove sezone u Bosni i Hercegovini za Sarajevo.

Pevač je proteklog vikenda privukao ogroman broj posetilaca, rasprodavši stadion tri večeri zaredom – u petak, subotu i nedelju. Iako je Sarajevo tih dana bilo regionalni centar dešavanja, posledice po fudbalski teren su očigledne.

U FK Sarajevo su od samog početka izražavali bojazan kako će teren izgledati nakon koncerata, s obzirom na to da nova sezona počinje već ovog vikenda. Njihova zabrinutost se, po svemu sudeći, obistinila. Već u subotu, sa početkom u 21 sat, Sarajevo na Koševu dočekuje ekipu Radnika iz Bijeljine u okviru prvog kola. Međutim, fotografija koja je stigla u redakciju portala "SportSportBa" pokazuje da teren nije u idealnom stanju.

Na slici se jasno vide oštećenja na jednom delu terena, uprkos tome što je podloga bila zaštićena tokom koncerata. Činjenica da su održana tri masovna događaja zaredom učinila je gotovo nemogućim da se teren sačuva u potpunosti.

Foto: foto: Željko Vidinović

Pitanje je da li će osoblje kluba uspeti da sanira štetu i pripremi teren za predstojeću utakmicu.

Podsećamo, iz FK Sarajevo su se i ranije, prilikom zakazivanja koncerata, žalili upravo zbog potencijalne štete na travnjaku, a uprkos uveravanjima organizatora da će sve biti u redu, trenutno stanje terena ne uliva optimizam.

Autor: D .T.

#Dino Merlin

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