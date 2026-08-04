Švajnštajger posle razvoda od Ane Ivanović na ljubavnicu dao MILIONE: Kupio joj luks nekretninu pored mora, a evo šta se dešava sa bivšom teniserkom

Razvod nekadašnjeg sportskog para, Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, već više od godinu dana jedna je od najpraćenijih tema evropskih medija. Njihov brak, koji je trajao devet godina, okončan je nakon brojnih spekulacija o Bastijanovom privatnom životu, a u fokusu javnosti našle su se njegova sadašnja partnerka Silva Kapitanova, kao i ranije povezivanje sa nemačkom voditeljkom Ester Sedlaček.

Sada su se pojavile nove informacije koje dodatno podgrevaju priče o njegovom životu nakon razvoda.

Kako prenose novinari koji su nedavno boravili na Palma de Majorki, uz pomoć izvora sa ostrva uspeli su da dođu do novih detalja o Bastijanu i Silvi, ali i fotografija koje navodno potvrđuju da njihova veza ponovo funkcioniše bez problema.

Par je nedavno uslikan tokom vožnje jahtom oko Majorke, gde su delovali opušteno i zaljubljeno, a prema navodima izvora, razlog za Silvino dobro raspoloženje krije se u velikoj zajedničkoj investiciji.

Vila vredna milione

Prema informacijama do kojih su došli novinari, Švajnštajger je navodno kaparisao luksuznu vilu u izgradnji na obali Majorke, koja će, kada bude završena, postati njihov novi dom.

Kako navode, do same lokacije moguće je stići jedino brodom, a nakon plovidbe jugozapadnim delom ostrva može se videti ogromno gradilište na kojem se radi punom parom. Završetak radova očekuje se tek narednog leta.

- Ova vila se gradi više od dve godine, a plan je da bude gotova do leta sledeće godine. Bastijan već neko vreme traži novi dom na Majorki za sebe i Silvu, a posle razgledanja nekoliko lokacija odlučio se za ovu pored samog mora. Kad se sabere koliko je novca dosad dao na iznajmljivanje hacijende u kojoj živi s devojkom, mnogo mu se više isplati da kupi nekretninu. Iako je ona još u sivoj fazi, on ju je pre nekoliko meseci kaparisao. To se sve dešavalo odmah posle pomirenja sa Silvom, ali i u jeku porodične drame, dok se u strogoj tajnosti vode dva sudska postupka povodom razvoda od Ane. Naravno, Silva je presrećna. Njoj su svi snovi ostvareni - rekao je izvor.

Sagovornik je otkrio i dodatne detalje o luksuznoj nekretnini.

- Vila ima više od 1.500 kvadrata, a prostire se na velikom imanju od 3.000 kvadrata, na stenama uz samo more. Znam da je početna cena bila 12 miliona evra i da je bilo više zainteresovanih osoba iz Nemačke i Velike Britanije za nju. Ako nekad bude odlučio da je proda, moći će da dobije i više nego duplo. Radovi su u punom jeku, tu je i veliki kran. Kuća će imati četiri etaže. Na najnižem nivou su planirani garaža, tehničke prostorije i spa, zatim prizemlje, na prvom spratu će biti stambeni deo s velikim terasama, dok je na drugom spratu planiran luksuzni prostor s biljkama i pogledom. Okružena je zelenilom i palmama, a privatnost će im biti zagarantovana - zaključio je.,

Bastijan Švajnštajger se ovim povodom nije javno oglašavao.

Razvod još nije okončan

Podsetimo, nemački mediji su prethodnih nedelja objavili da se bivši supružnici i dalje nalaze usred dva sudska postupka, koji se vode u Minhenu i na Majorki. U centru spora nalazi se podela zajedničke imovine, a detalji procesa nisu dostupni javnosti.

Prema pisanju evropskih medija, pregovori traju već duže vreme, a navodno je upravo Silva jedna od osoba koja Bastijana ohrabruje da se u postupku bori za svaki deo imovine koji smatra svojim.

Kriza koja nije dugo trajala

Pre nego što su ponovo uslikani zajedno, pojavile su se informacije da je njihova veza zapala u krizu zbog neslaganja oko života na Majorki i velikih mesečnih troškova luksuzne hacijende koju su iznajmljivali.

Navodno je Švajnštajger želeo da prekine zakup vile, čija kirija iznosi oko 50.000 evra mesečno, dok Silva nije želela da napusti život na ostrvu i preseli se u Minhen. Ipak, ubrzo su usledile njihove zajedničke fotografije na kojima se drže za ruke, pa su mnogi zaključili da su nesuglasice ostavili iza sebe.

Prema ranijim procenama, bogatstvo Bastijana Švajnštajgera iznosi oko 90 miliona evra, a samo tokom tri sezone provedene u Mančester junajtedu zaradio je više od 50 miliona evra.

Autor: D. T.