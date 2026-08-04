Aca Amadeus ponovo voli: Prvi put pokazao novu devojku Barbaru, od njega je mlađa 23 godine

Muzičar Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca Amadeus, ponovo uživa u ljubavi. Posle turbulentnog perioda koji su obeležili brojni porodični sukobi i medijski napisi, sada je odlučio da sa javnošću podeli srećne trenutke iz privatnog života.

Naime, Aca je prvi put objavio zajedničku fotografiju sa svojom partnerkom, pevačicom Barbarom Bojović, koja je od njega mlađa 23 godine.

Zagrljeni pozirali, fotografiju podelio javno

Muzičar je na svom Fejsbuk profilu objavio intiman kadar na kojem pozira zagrljen sa Barbarom. Na fotografiji je bio bez majice, dok se par nije trudio da sakrije koliko uživa u zajedničkim trenucima.

Njihova veza traje već neko vreme, a Aca je ranije otvoreno govorio o emocijama koje gaji prema atraktivnoj pevačici.

- Konačno sam našao ljubav svog života! Znate kako se kaže, najviše se voli prvo dete i druga žena - rekao je Aca, pa otkrio kako je upoznao Barbaru:

- Barbara je pevačica i veoma je tražena. Kida kako peva. Upoznao sam je preko zajedničkih prijatelja. Brzo se među nama rodila iskra, a sada slobodno mogu da kažem da je veza ozbiljna i da smo započeli zajednički život kod mene.

Podržava je i u karijeri

Osim što joj je životni partner, Stanimirović želi da Barbari pomogne i na poslovnom planu. Kako je istakao, veruje u njen talenat i smatra da zaslužuje veću pažnju publike.

Moj brat Boki joj je napisao pesmu, a Amadeus bend će joj raditi aranžman i produkciju. Ona je jedna od najboljih pevačica koje sam čuo u životu. Smatram da je sasvim u redu da osobi sa takvim talentom dam vetar u leđa - poručio je muzičar.

Iza njega je težak period

Vest o novoj ljubavi dolazi nakon burnog perioda u Acinom privatnom životu. Njegov odnos sa bivšom suprugom Snežanom i ćerkom Vaskom mesecima je bio tema javnosti zbog međusobnih optužbi i porodičnih nesuglasica.

Jedan od poslednjih skandala izbio je kada je Aca na društvenim mrežama izneo tvrdnje da je njegova bivša supruga svojevremeno završila u zatvoru zbog droge, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Autor: D .T.