Baja Mali Knindža objavio pesmu o Oluji, ljudi plaču dok slušaju: Ovo treba da bude u čitankama

Poznati pevač Baja Mali Knindža pre nekoliko godina objavio je pesmu "4. avgust" uz koju su mnogi zaplakali slušajući potresne reči.

Baja pesmu završava sledećim stihovima: "Što ne palim tamo slavsku sveću, to im nikad oprostiti neću. Što se soko u ravnici budi, nek im Gospod, mjesto mene sudi!"

Mnogi su u komentarima istakli da "Baja Mali Knindža zaslužuje da bude u čitankama", a neki su priznali i da su zaplakali.

"Slušam pesmu i suze mi liju"

"Ovo je hit. Četvrtog avgusta 1995. sam izbegao iz Drvara, imao sam dve god i osam meseci. Zadnji put sam vidio oca na Pasjaku kraj Drvara. Sad radim noćnu u bolnici u Prijedoru i slušam ovu pesmu i suze liju. Zbog emocija i svega što je moj narod prošao, moja porodica i ja. I onda mi kažu sto voliš toliko 'taj Drvar'. Ma, ima da ga volim dok dišem i trepćem. Sve je moje tamo u mojoj Visokoj Krajini. Svaki gen uklesan u one stene i ona brda", bio je jedan od komentara.

Posebna pesma

Mirko Pajčin, javnosti poznatiji kao Baja Mali Knindža, pevač narodne muzike, snimio je pesmu "Božić je", koja i danas zauzima posebno mesto u srcima vernika i redovno se peva tokom najradosnijeg hrišćanskog praznika, ali i u danima koji mu prethode.

Pesma uživa veliku popularnost širom Srbije, ali i među ljudima iz dijaspore, gde budi uspomene i prazničnu toplinu. Na sam Božić, "Božić je" se posebno ističe, evocirajući duh doma, porodične sreće i tradicije.

"Pesma je nastala 1992. godine u manastiru Krka, u Dalmaciji pravoslavnoj, gde sam bio u nekoj slikarskoj koloniji. Imao sam tamo jednog poznanika, sveštenika, koji je bio jako dobar sa mojom familijom. Inače, prethodno je bio sveštenik u mom kraju. I napravio sam pesmu onako i odjednom. Vizuelna je, sva je puna slika i mislim da su ljudi u tome prepoznali onog zvonara što zvoni na zvoniku da sneg pada na njega. Sve možeš da vidiš. I babu kako me vodi za ruku i kako kaže da se prekrstim", započeo je.

"Ovo će biti antologija"

"Hladno je bilo, drhte prsti. I ušla je u antologiju. Mislim, još dok nisam napravio muziku, kad sam je čitao kao tekst, predstavnik kulturno-umetničkog društva 'Zora', Slavko Zorica, u manastiru Krka je rekao: 'Ovo će biti antologija, ovo ulazi u antologiju' iako još nije bila objavljena. Kada sam je čuo u Knez Mihailovoj, rekao sam: 'E, to je to'. I postala je antologija", rekao je Baja jednom prilikom.

Autor: D. T.