Oglasio se Mitar Mirić! Cela Srbija priča o najluđem snimku sa svadbe, a niko ne zna da je mladoženja unuk legendarnog pevača (VIDEO)

Video sa jednog svadbenog veselja poslednjih dana ne prestaje da se deli na društvenim mrežama, a za kratko vreme postao je pravi internet hit. Hiljade korisnika komentarisale su atmosferu koja je vladala tokom slavlja, dok se snimak munjevito proširio internetom.

Na viralnom snimku vidi se grupa mladića koja u zanosu peva veliki hit Mitra Mirića "Dotakni me". Upravo energija gostiju i način na koji su doživeli pesmu oduševili su korisnike društvenih mreža, pa su mnogi u komentarima pisali da bi ovakve scene mogle da se nađu i u filmu Emira Kusturice.

Kako piše Kurir, malo ko je znao da je mladoženja sa ovog snimka zapravo unuk legendarnog pevača narodne muzike Slobodana Muline.

Mulina: "To je moj unuk"

Slobodan Mulina je za Kurir potvrdio da je prisustvovao svadbi i priznao da mu je posebno drago što je upravo to veselje privuklo toliku pažnju javnosti.

- Naravno da sam bio na svadbi, to je moj unuk. Ne gledam puno televiziju i sve to, ali sam video da svi kače taj snimak sa svadbe. Na svadbi je bilo fantastično! Nisam zapevao na svadbi, došao sam da uživam. To je omladina, oni imaju njihov ritual. Ja pevam one stare pesme, šta ću ja sad njima da namećem ono što sam pevao pre trideset-četrdeset godina. Na svadbi su pevali moje pesme, a ja sam sedeo sa familijom i uživali smo. Orkestar je bio prva liga - rekao je Mulina.

Oglasio se i Mitar Mirić

Veliku pažnju koju je njegov hit ponovo privukao prokomentarisao je i Mitar Mirić, koji nije krio zadovoljstvo što je pesma dobila novi život zahvaljujući društvenim mrežama.

- Ta pesma je haos hit, naravno da sam video! Pesma je davno bila hit, a sad zahvaljujući društvenim mrežama i mladencima – kojima se ovim putem zahvaljujem, je ponovo postala hit! Jako mi je drago da se mladi vesele uz moje pesme – jer ja imam dve publike, stariju i mlađu. To je vrlo teško u ovom poslu - poručio je pevač za Kurir.

Autor: D. T.