NEODOLJIV TRENUTAK IZ DOMA MAJE BEROVIĆ: Pevačica pitala sina Lava šta najviše voli da sluša, on je dirnuo odgovorom (VIDEO)

Pevačica Maja Berović podelila je na svom TikTok profilu jedan od najemotivnijih trenutaka iz svog porodičnog doma, a reakcija njenog naslednika raznežila je hiljade njenih pratilaca.
Maja se snimala kraj sina i u jednom trenutku mu postavila pitanje o kom se priča.
- Koju maminu pesmu najviše voliš? - upitala ga je pevačica.
Mališan je bez imalo razmišljanja odgovorio da mu je omiljena numera "Bonbon", a kada ga je Maja upitala da li postoji još neka pesma koju rado sluša, dečak je kroz osmeh iz topa izgovorio:
- Ti lutaš, bebo.
Ovaj odgovor potpuno je razoružao i raznežio popularnu pevačicu, koja nije mogla da sakrije emocije, te se sve vreme osmehivala i kroz uzdahe ponavljala:
- Jaoj...
Maja je zatim nastavila razgovor u isto, nežnom tonu:
@mayaberovic
Konacno da kaze da neku voli 😂 #mayaberovic #viral #balkantiktok #balkanmusic #tilutasbebo♬ izvorni zvuk - Maya Berović
- A je l' si ti moj bonbon i moja beba? - upitala je sina, na šta je dečak kratko i jasno odgovorio:
- Da.
Ovaj neodoljivi dijalog izazvao je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi su poručili da je ovo jedan od najlepših prizora koje je pevačica do sada podelila sa javnošću.
"Proveravam Lava na svakih sat vremena"
Podsećamo, iako ne priča često o sinu, Maja je za Blic otkrila da, tokom nastupa koje ima, o njenom sinu brine dadilja.
- Suprug je sa mnom, sin je ostao kod kuće, čuva ga dadilja. Od onih mama sam koje stalno šalju dadiljama poruke: "Gde je, je l’ zaspao, da li je sve okej". U poslednje vreme sam malo smanjila sa tim, ali prosto na svakih sat vremena moram da vidim je l’ sve okej - kaže ona.
Autor: M.K.