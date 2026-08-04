Molila sam Boga da malo više vremena provedem sa njim: Suzana Jovanović prolila reku suza dok je pričala o poslednjim Sašinim danima, zbog ovih reči lekara - totalno se slomila i shvatila da je KRAJ! (VIDEO)

Udovica Saše Popovića se slomila u emisiji "AmiG Show" dok je govorila o poslednjim danima koje su proveli tokom njegove borbe sa kancerom!

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "AmiG Show" ugostio je pevačicu Suzanu Jovanović, udovicu Saše Popovića. Suzana je govorila koliko su bili teški poslednji dani koje je provela sa Sašom, zbog čega je u emisiji i završila u suzama.

- Moram da priznam da se nisam spremala na najgore, nego na pobedu. Ja sam mislila da ćemo da se izborimo sa tim kancerom, ali kad sam videla poslednje dane i kad sam od doktora dobila poziv da izađem iz sobe da se meni saopšti da je bukvalno kraj i da je njemu ostalo dva, tri ili pet dana. Tek tad sam shvatila da je gotovo - govorila je Suzana.

- Šta bude u glavi kad dobiješ takvu informaciju? - upitao je Ognjen Amidžić.

- Pakao! Ja sam mislila da ja to neću preživeti. Ja sam ceo tim doktora koji su radili sa Saletom, na tom celom spratu, molila sam ga da još nešto učini, neko čudo i pitala da li su probali sve lekove i terapiju kako treba. Rekli su: "Gospođo, jetra je toliko u metastazi da ništa ne možemo da učinimo". Kad dobiješ tu informaciju shvatiš koliko je čovek ništa, jedno veliko ništa - pričala je Suzana.

- Da li si imala potrebu tad da mu kažeš nešto ili uradiš? Kad dobiješ takvu informaciju bukvalno ne znaš šta da radiš od nemoći - rekao je Ognjen.

- Znaš i sam da smo bili nerazdvojni, osim kad ode na snimanje. Ja sam samo molila Boga da imam malo više vremena da provedem sa njim. Nije bilo da se kaže nešto što ne znamo jer smo 24 sata provodili zajedno, sa mnom je delio sve, kao i ja sa njim. Jedino da sam imala čarobni štapić da mu dam zdravlje. Najviše me je bolelo kad sam videla da odlazi čovek koji je imao onoliko energije da odlazi. On je toliko vedrog duha, pozitivan, on je voleo sve ljude na ovom svetu, a vidiš kako se topi i bukvalno nestaje ispred mene. To me je najviše bolelo... Vidiš da nema više energije, ne može da sedi, ne može da hoda... Njegovi zadnji dani, kad su lekari rekli: "Ne možemo da programiramo kad će da ode, ali možemo da mu olakšamo odlazak". Krenuli su kroz infuziju da mu daju morfijum, sredstva za spavanje i da utone u san i da ne oseti jer su to strašni bolovi. To znaju ljudi koji imaju takve bolesnike u kući i porodici. Gledaš sve i ne možeš da pomogneš i jedeš se koliko si nemoćan - govorila je Suzana kroz suze.

- Da li je bio svestan da se bliži kraj? - upitao je voditelj.

- Na kraju je bio svestan, a sve do kraja mu je značilo dok sam govorila: "Ljubavi, pobedićemo i borićemo se". To mu je davalo snagu da mu bude lakše. Terapije su bile bolne, nije mogao par dana da izađe iz kreveta. Verovao je da će pored mene borbom uspeti da pobedi kancer - rekla je Suzana Jovanović.

Autor: A. Nikolić