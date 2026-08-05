Donela sam diplomu i rekli su da mogu da pevam: Suzana Jovanović progovorila o životu pre Saše Popovića! Ocu je večno zahvalna zbog ove rečenice, a bila je na korak da odustane!

Suzana Jovanović u emisiji "Amig Show" govorila je o početku svoje karijere i otkrila koliko joj je jedna očeva rečenica značila na samom početku!

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "AmiG Show" ugostio je pevačicu Suzanu Jovanović, udovicu Saše Popovića. Ona se dotakla početka svoje karijere i otkrila je kako je izgledao njen život pre nego što je upoznala Sašu.

- Kako je izgledao život pre nego što si upoznala Saleta? - upitao je Ognjen.

- Ja sam mnogi radila svadbe, krštenja, ispraćaje u vojsku. Ja sam bila zastupljena kao radna pevačica, a ako godina ima 365 dana ja sam radila 360. Ja sam rano počela da pevam, sa 15 godina... Krenula sam da nastupam u selu. Mama i tata moji su rekli: "Moraš da završiš školu, šta će narod da kaže?". Nije mi bilo bitno šta će narod da kaže, gledam zdravlje, svoju sreću i zadovoljstvo. Rekli su mi da se trgovačka najbrže završava, donela sam im diplomu i rekli su da mogu da pevam. Tata mi je bio vozač jer nisam imala položeno - goorila je Suzana.

- skupila sam novac, prvi album me je koštao oko 25.000 maraka. Ja sam donela kući novac, skupljen na gomilu i rekla sam: "Tata, šta misliš da radim sad? Šta ako ne prođe pesma", a on da mi tad nije dao vetar u leđa pitanje je da li bih se upustila u vode. Rekao je: "Imaš glas, ako ploča propadne i pesma ne prođe zaradićeš pare i snimiti novu". To je aplauz za mog tatu. Podrška od roditela je jako važna, a mogao je da kaže sa tim parama nešto da se sredi u kući, da se kupi auto ili nešto da se dozida, ali tata je dobro razmišljao i od tog trenutka je krenulo sve - rekla je Suzana.

Autor: A. Nikolić