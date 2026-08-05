Ti si od danas moja devojka, kraj priče: Ovako je Saša Popović osvojio Suzanu, jednim gestom ju je oborio s nogu, pamti svaki detalj! (VIDEO)

Prisetila se početka svoje ljubavi sa Sašom Popovićem!

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "AmiG Show" ugostio je pevačicu Suzanu Jovanović, udovicu Saše Popovića. Suzana se prisetila i kako je upoznala Sašu, ali i trenutka kad ga je prvi pout pozvala.

- Ja sam bila u "Južnom vetru", a Mile mi je dao pesmu "Nema kajanja" da ja to presnimim. Marijana Petrović i ja smo radile spot za pesmu u zemunici. Saša je bio sa Marijanom dobar drug i pitao ju je šta radi ovih dana i rekla je da snimamo spot. Znaš kakav je Sale bio ženskaroš, samo devojke. Dolazi Sale, a pogledaj kako sam ja izgledala, ostao je da gleda otvorenih usta. Prišao je Marijani i zamolio da ga upozna sa mnom, a onda je saznao i šta pevam. Tada nisu bili telefoni, nego pejdžeri. Ja sam radila spot, ostavio mi je pejdžer i rekao da se javim. Moj vozač je imao smrtni slučaj, trebalo je da idem na svadbu u Jagodinu, uzela sam broj pejdžera i ostavila poruku da me zove. Zvao me je Sale i rekla sam mu da nemam prevoz i da su mi otišli muzičari. Ja ga ne bih još uvek zvala, ali to Bog tako režira. On je imao majstore u kući na Bežaniji, sve je ostavio i onako prašnjav od kreča došao i odvezao me. To je gest! Mi nismo ni piće popili, niti se čuli. Nemam pojma kako mi je pao na pamet, znala sam da ima auto. Ja da sam imala nekog od muzičara, ali ceo orkestar je otišao. Bog sve to tako namesti. On je rekao: "Ti si od danas moja devojka, kraj priče". Počeli smo da se zabavljamo i više se nikad nismo rastali. Slala sam mu poruke na pejdžer, izlazili smo kao drug i drugarica, išao po moje drugarice jer nisam znala da li je navalentan... Ma Sale osvaja energijom i harizmom. On je mene osvojio gestom kad je ostavio majstore. Rekao je: "Neću više da dolazim u Mirjevo, spakuj to malo stvarčica i seliš se kod mene". Tako da od 9. septembra 1996. godine nas dvoje počinjemo da živimo zajedno. On je takav bio i u poslu - govorila je Suzana.

Autor: A. Nikolić