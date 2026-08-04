MARKO GAČIĆ POZIRAO SA TRUDNOM IZABRANICOM: Pevač ne krije sreću, poslao jaku poruku, ovo niko nije očekivao (FOTO)

Marko Gačić posle turbulentnog perioda je miran i spokojan pa na mrežama pokazuje kako živi drugi život sa novom partnerkom.

Marko Gačić totalno neopterećeno pokazuje koliko voli svoju novu partnerku sa kojom čeka dete. Pevač je obradovao svoje pratioce na društvenim mrežama kada je objavio fotografiju sa trudnom izabranicom.

Poslao jaku poruku

Par na fotografiji nije skidao osmeh sa lica. Vidno srećni i zaljubljeni, pozirali su zagrljeni, dok je Marko svoju izabranicu nežno držao uz sebe, pokazujući koliko mu ovaj period života znači.Njegova partnerka odlučila se za elegantnu crnu haljinu koja je dodatno istakla trudnički stomak, dok je Marko bio u odelu. Njihov izgled odiše elegancijom, ali ono što je najviše privuklo pažnju jeste emocija koja se vidi na fotografiji.

Posvećeni jedno drugom

Gačić je uz objavu ostavio samo dva simbola crveno srce i katanac, čime je, čini se, želeo da pokaže koliko mu je ova ljubav važna i da je njihova sreća nešto što čuva samo za sebe.Fotografija je izazvala brojne reakcije, a mnogi su budućim roditeljima poželeli mnogo sreće i lepih trenutaka u novom životnom poglavlju. S obzirom na to da su njih dvoje bili ljubavnici, sada kada se ne kriju ni od koga, vidi se da im ovakav tempo prija.

Propao brak

Kada je otkriven Marko nije krio da je do razvoda došlo jer se u njegovom životu pojavila druga žena.

- Jeste se dogodilo. Pojavila se osoba u mom životu, ali smatram da ne bi mogao niko da se pojavi da je to sve funkcionisalo. Ne, ne bih mogao da da primetim ja nikog drugog da je išlo sve kako treba - rekao je on, pa otkrio da li su pokušali da sačuvaju brak.

- Mislim da smo... Imali smo mi situacije i ranije gde smo pokušavali da rešimo nešto, ali se to na kraju se ispostavilo bezuspešno.

Autor: M.K.