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Dobili smo upalu vilica: Suzana se prisetila svadbe sa Sašom Popovićem! Bilo je čak 700 zvanica, a od Elme Sinanović je dobila specijalan poklon (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica u emisiji "Amig Show" se prisetila dana kad je izgovorila sudbonosno "da" Saši Popoviću!

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "AmiG Show" ugostio je pevačicu Suzanu Jovanović, udovicu Saše Popovića. Suzana se prisetila svadbe sa Sašom Popovićem sa koje u sebi nosi samo najlepše uspomene.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad se setiš svadbe čega se prvo setiš? - upitao je Ognjen.

- To je prelep dan, svadba je bila divna i skoro 700 ljudi. Vesela svadba, puno kolega, koleginica, muzičara, ali stvarno vesela i svi su rekli da su se lepo proveli. Sale i ja smo dobili upalu vilica koliko smo se ljubili sa gostima, prvo da ih dočekamo, a onda odlazak. Mi smo imali bika na svadbi. Elma Sinanović i njen pokojni suprug su nam doneli bika na poklon, svi su se oduševili i čapkali su, a na kraju su ostale samo kosti. Kažu da je to bila najveselija svadba, niko nikog nije gledao popreko i to je vreme za kojim žalim, kad su se ljudi više voleli i poštovali. Ja sam srećna što je meni suprug bio tako veliki čovek, gromada od čoveka u svakom smislu te reči i stvavno je ostavio veliki trag iza sebe, a ne samo u mojoj porodici, nego u celom estradnom svetu -

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakav je bio privatno? Da li je bio kao što smo ga doživljavali? - pitao je voditelj.

- Još je bio opušteniji. On se uvek prvi hvtao za novčanik, kitio muziku i najviše je voleo tamburaše. On je voleo tamburaše jer volimo da pričamo, prozbori se koja reč. On je baš bio vedrog duha, pozitivan i gledao je da spaja ljude. Ovako kad pomisliš neke stvari da ne mogu da budu zajedno, a on je to uspeo. On je svoju pozitivnu energiju prenosio. Mislim da se svi rađamoi sa tom nekom energijom, a on je to imao urođeno. On je bio čovek za šoubiznis. On će od šolje da napravi posao, a ti ćeš da pomisiliš da je čarobna i da moraš da je kupiš. Ljudi su ga pre svega voleli jer je bio narodski čovek. Mi krenemo u tržni centar da nešto kupimo, a on iza mene i čeka da se slikaju sa njim, pa ništa od kupovine - govorila je Suzana.

- Da li ti je ostavio zadatak koji treba da završiš? - dodao je Ognjen Amidžić.

- Ostavio je dosta poslovnih stvari kojima treba da postavim čvrste temelje. Prvo moram decu da uselim u stanove. Ja sa Grandom više nemam ništa i samo sam običan pevač ako odlučim da snimim nešto novo. Privatni život polako slažem i mislim da ću uskoro uspeti celu sliku da složim. Ostavio mi je u amanet jednog dečka da se izborim za njega i njegovu karijeru, to je Zoki Ferrari - rekla je Suzana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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