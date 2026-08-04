Napadnut Sloba Radanović: Pogledajte snimak haosa! (VIDEO)

Pevač napadnut u centru Beograda, svađa izbila na parkingu!

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem je zabeležen verbalni sukob između pevača Slobe Radanovića i jednog vozača u tržnom centru.

Prema onome što se može videti na snimku, Radanović je sedeo u svom parkiranom džipu kada mu je vozač iz prolazu počeo da dobacuje. Sudeći po komentarima i samoj situaciji, razlog rasprave bilo je navodno nepropisno parkiranje pevačevog vozila.

Vozač je potom uputio niz uvreda Radanoviću, među kojima je bila i psovka: "J**em te u usta beogradska."

Nakon toga je nastavio vožnju, dok mu Radanović, kako se čuje na snimku, nije ostao dužan, već mu je uzvratio ljutitim odgovorom.

Na snimku se može primetiti i da je iz vozila, sa zadnjeg sedišta, dobacivala ženska osoba koja je bila u pratnji vozača, a koja je takođe uputila psovke pevaču.

U komentarima ispod objavljenog videa, većina korisnika društvenih mreža osudila je ponašanje vozača, ali i žene koja je učestvovala u incidentu.

Autor: A. Nikolić