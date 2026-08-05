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JEDINO TO VANGINO PROROČANSTVO SE NIJE ISPUNILO: Suzana Jovanović progovorila o životu bez Saše, pa otkrila da li planira povratak na estradu!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije planirala svoj život bez Saše!

Pevačica i udovica estradnog maga Saše Popovića, Suzana Jovanović gostovala je u emisiji ''Amidži šou'' i tom prilikom progovorila o životu bez Saše, ali i o planovima za budućnost.

Kako vidiš svoj život u narednih nekoliko godina, da li si razmišljala?

- Planirala sam da ostanem sa Saletom, eto rekla Vanga do 86. Šta se desilo pa se jedino to Vangino nije ispunilo, ajde ti sad meni objasni... Nešto se desilo, neki propust. Ja ništa ne volim da planiram. Vernik sam i u pravosljavlju ne postoji prošlost, ni budućnost, važno je samo da živimo sada i da smo zdravi. Neka bude kako Bog odredi, ako je suđeno da se vratim estradi i muzici, možda ću se ozbiljno i vratiti, možda ne, ne znam kakave planove ovaj gore ima za mene. Kao i svima i sebi želim samo zdravlje i ništa više. Kad si zdrav možeš i u prašini da sediš i da budeš srećan - kaže Suzana i dodaje:

Foto: TV Pink Printscreen

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- Moj Sale je imao sve, ali na kraju nije imao ništa. Imao je 70 godina, na kraju nije imao ništa, šta je mogao od svega što je stekao da ponese sa sobom, ništa.... Samo zdravlje i ništa više - poručila je pevačica.

Autor: M.K.

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