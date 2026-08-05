Karleuša i Tošić zbog ćerke zakopali ratne sekire! Pevačica otkrila: Ja organizujem, Duško plaća!

Godinama su bili u braku, a kada su se rastali, počeo je rat do istrebljenja.

Buran ljubavni život Jelene Karleuše oduvek je u centru pažnje javnosti, a kako se njen brak sa fudbalerom Duškom Tošićem raspao posle 17 godina, njihov odnos je od tad glavna tema svih. Iako su imali dosta nesuglasica i prepirki, sada se situacija drastično promenila.

S obzirom da pevačica i bivši fudbaler imaju dve ćerke, Atinu i Niku, rešili su da zakopaju ratne sekire i bar u trenucima kada je reč o njihovim naslednicama budu u dobrim odnosima. Jelena Karleuša pre nekoliko dana, na aerodromu je novinarima otkrila da Atina i Nika u septembru slave rođendan, s tim da je ovo Atininin jubilarni 18., pa zbog organizacije oko slavlja komunicira sa bivšim partnerom.

- Vidimo se na rođendanu kod Atine i Nike - poručila je Jelena okupljenima novinarima pa je otkrila detalje:

- Lepo je što su u ovoj priči i mama i tata, zajedno. Prelepo teče cela ta organizacija i razgovori. Njegovo je samo da plati, mama je u dugovima zbog novih spotova, njegovo je da plati, a mama sve organizuje od muzike do haljinica, dekoracije - rekla je Jelena pa potom nastavila da govori o slavlju:

- Biće mnogo kolega. Pozvala sam mnogo kolega i svi su se rado odazvali i rekli da će doći. Nisam ih zvala da pevaju, već da budu moji dragi gosti, što se muzike tiče Duško je odabrao neki dobar bend "Majami".

Nakon toga Karleuša je opet spomenula Tošića i tako otkrila da komuniciraju malo više od same organizacije rođendana njihovih ćerki. Novinari su je pitali da li njene ćerke imaju neke želje za rođendan, a dok je odgovarala na ovo pitanje, spomenula je opet razgovor sa bivšim mužem.

- Nemaju nikakve želje, bukvalno ništa. Atina voli roze, Nika plavo, rekle su da su mama i tata zaduženi za sve. U poslednje vreme često borave u mom garderoberu, pa sam se i Dušku požalila, a on mi je odgovorio: Ti meni, one tebi - govorila je Jelena za Pravo lice estrade.

Autor: R.L.