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Nemojte više, molim vas! Tanja Savić hitno prekinula nastup, pa se PANIČNO obratila publici

Izvor: Pink.rs, Foto: A. Milinković ||

Veoma se uplašila za njihovu bezbednost, pa je morala odmah da reaguje.

Tanja Savić već godinama važi za jednu od najomiljenijih pevačica, a njeni nastupi su uvek veoma posećeni. Tanja dugo već gradi poseban odnos sa svojom publikom, pa ne čudi što je na poslednjem nastupu bila izuzetno zabrinuta za njihovu bezbednost.

Naime, na jednom nastupu, fanovi su počeli da se penju kod Tanje na binu kako bi joj bili što bliži, a pevačica se veoma uplašila.

Foto: A. Milinković

Ona je prekinula pevanje i obratila se publici na mikrofon. Pevačica je zamolila svoje fanove da se ne penju na binu jer nije sigurno i postoji mogućnost da zbog previše ljudi bina propadne.

- Nemojte više da se penjete, molim vas, jer ćete svi propasti kroz ovu binu. Molim vas, pazite- poručila je Tanja fanovima.

Autor: R.L.

#Tanja Savić

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