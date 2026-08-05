Jedna je baba! Marija i Verica Šerifović 'zaratile' zbog malog Maria, isplivala hit prepiska! (FOTO)

Verica nije želela da se niko sprda na račun njenog mezimca, pa je čak prozvala i sopstenu ćerku.

Otkako je postala majka, Marija Šerifović svaki slobodan trenutak koristi da ga provede sa svojim sinom Mariom, a kada je ona sprečena, sa malim naslednikom vreme provodi njegova baka Verica Šerifović.

Marija nikada nije krila da joj je majka najveća pomoć i podrška oko sina Maria, te da je on centar Veričinog sveta. U prilog tome govori i prepiska koju je Marija objavila na svom Instagramu i otkrila da je unuk Veričina najveća slabost.

Naime, Marija je Verici poslala fotografije malog Maria, koji je uživao u vožnji brodićem, na odmoru, a Verica se potpuno istopila, pa im je čak i zapretila.

- Moj život, sve ću da vas pobijem. U d*pe da mu duvateee - rekla je Verica.

- E kipak - prodivrečila je Marija majci.

Marija je uz pomenutu prepisku i slikovit prikaz babine slabosti prema Mariju, objavila i poruku "Jedna je baba".

Podsetimo, Marija je nedavno zabrinula svoje fanove kada je objavila da su ona i Mario završili na ortopediji na letovanju, jer je dečak nezgodno skočio. Na sreću, sve se brzo i bezbolno završilo po Maria, pa su se brzo vratili redovnim aktivnostima na moru.

Autor: R.L.