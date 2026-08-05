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Ja sam jedinstven, znam da pevam, imam grlo, dušu i emociju! Ljuba Aličić nahvalio sam sebe, pa dodao: Mnogi to ne znaju!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije štedeo lepe reči na sopstveni račun, mada, nije bez pokrića.

Legendarni pavač narodne muzike Ljuba Aličić primio je joj jednu u nizu nagrada za svoj rad, a onda je stao pred kamere emisije "Premijera" i otkrio kako se oseća tim povodom.

- Ja nagradu i ne brojim, ima ih mnogo, a svaka mi je važna. Nisam ravnodušan, baš sam očaran, jer sa zadovoljstvo primam nagrade, mislim da ih zaslužujem i tako se i ponašam. Svaki moj kolega kad dobije nagradu, sigurno im je drago, možda neki nisu zainteresovani, ali ja jesam - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Ljuba je dodao da je muzika njegov život, i da sve što radi radi zbog publike.

- Ja pevam za narod, živim za narod, kome bih ja pevao da nema moje publike, ja znam šta oni vole, to im serviram. Oni ne liče ni na jednu, moraju da budu odvojene, unikatne, i ja u tome uspevam. Niko meni ne uzima pesme, ja sam taj koji kažem ovo ću da snimim, ovo neću - rekao je Aličić i dodao:

Ja sam jedinstven, čovek koji zna da peva mnogo dobro, ne sviram ništa, ali imam veliko uvo, kvalitetno grlo, dušu i emocije. Nekad može da se peva i bez trilera, a da to bude lepo, to neki pevači moraju da znaju, nije sve u trileru. U petnaestoj godini sam snimio prvu pesmu - zaključio je pevač.

Autor: R.L.

#Ljuba Aličić

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