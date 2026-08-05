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LUNA ĐOGANI OPASNO PROVOCIRA! Napred veliki izrezi, pozadi GOLO, a kad se okrenula - svima pale vilice (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pobednica "Zadruge" Luna Đogani podelila je na društvenim mrežama svoje izdanje koje je odmah pokrenulo sijaset komentara. Luna je bila u provokativnoj haljini, koja je mnogo otkrivala, a kad se okrenula u kratkom klipu svima su pale vilice.

Luna je bila u kratkoj, roze haljinici, koja joj je odlično pristajala.

Snimala se iz raznih uglova, dok je haljina imala izrez sa strana, pa su grudi bile u prvom planu. Luna je pokazala i gola leđa, a komentari se samo nižu.

Foto: Instagram.com

"Najbitnije je kako se ti osećaš u svom telu"

Podsetimo, Luna je iskrenom objavom nedavno inspirisala mnoge žene i dokazala zašto se danas oseća privlačnije i samouverenije nego ikada pre.

- Moje telo neće nikada biti isto kao pre prvog deteta, ali ne bih ni želela! Ovo telo iznelo je dve trudnoće, dva bića, sečeno je 7 slojeva 2 puta i 3 put zbog intervencije (endometrioze)… Volim svoj rez, strije i malo viška stomačića, čak sam sebi mnogo više se*** nego kada sam bila mršava i ravna ko daska. Važno je šta se tebi sviđa i kako se ti osećaš u svom telu. Jer ova superžena može sve - napisala je Luna tad.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Luna Đogani

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