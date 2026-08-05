BALONI, CVEĆE I PRELEPA DEKORACIJA: Dea Đurđević preuredila stan za dolazak naslednice, sve u znaku male Iris (FOTO)

Voditeljka TV Pink Dea Đurđević na svet je donela ćerkicu Iris, sa kojom je pre nekoliko dana stigla kući, gde sa suprugom Lazarem uživaju u malim porodičnim trenucima.

Sada je ponosna mama pokazala kako izgleda dom, koji je preuređen u potpunosti u znaku male Iris.

Dea i Lazar za svoju naslednicu odabrali su beli krevetac koji su ukrasili jastucima u obliku bele rade. Ceo stan ispunjen je balonima sa imenom devojčice, ali i balonima u obliku konjića za ljuljanje.

Svaki kutak adaptiran je tako da mami i bebi bude omogućeno da praktično funkcionišu, a sve je puno cveća koje je Dea dobila nakon izlaska iz porodilišta.

Uz kadrove iz doma, Dea je naslednici uputila snažnu poruku: "Dobrodošla, ljubavi u svoju oazu mira i sreće. Ovde će te uvek čekati najveći osmeh i podrška. Najtopliji zagrljaj i razuevanje. Neka te život uvek vodi gde poželiš, znaj da uvek imaš toplo gnezdo puno ljubavi da se u njega vratiš." napisala je ponosna mama.

Kažu da je doneti odluku presudno

Po izlasku iz bolnice Dea se oglasila prelepom porukom:Kako kaže, presrećna je što su naslednicu doveli kući.

- Kažu da je doneti odluku da stvoriš dete je presudno. To znači odlučiti da će do kraja života tvoje srce hodati van tvog tela. Presrećna sam zbog toga što smo našu Iris doveli kući - napisala je Dea između ostalog.

Podsetimo, Dea i Lazar postali su roditelji 28. jula, a najlepše vesti ponosni otac slavio je do zore.

Autor: M.K.