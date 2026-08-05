OVO JE TRAGIČNA PRIČA KOJA SE KRIJE IZA PESME 'IVANOVA KORITA' Merima Njegomir tražila IZMENU teksta: Ti stihovi su naknadno dopisani

Pesma "Ivanova korita" obeležila je karijeru pokojne muzičke legende Merime Njegomir i upisala se na listu jedne od najlepših narodnih numera ikada stvorenih na ovim prostorima.

Bez ovog hita danas ne može da prođe gotovo nijedno veselje, a malo ko zna kakva se zapravo porodična drama i tragedija kriju iza teksta koji svi zajedno pevamo. Čuveni kompozitor Milutin Popović Zahar otvoreno je ispričao kako je 1999. godine nastala ova numera, koja prvobitno uopšte nije bila namenjena Merimi.

- Pesmu "Ivanova korita" napisao sam 1999. godine kada se moj stric Jakša razboleo od raka pankreasa. Živeo je u Beogradu i ja sam otišao da ga vidim, a on se već polako gasio. I pošto je bio poreklom iz Crne Gore, rekao mi je: "Molim te, sinovče, donesi mi jedan balon vode sa Ivanovih korita kod Cetinja, čini mi se da ću da ozdravim od toga" - prisetio se Zahar.

Međutim, umesto puta za Crnu Goru, usledio je neočekivani obrt u koji je bila umešana njegova strina.

- Njegova žena je to čula i rekla mi je: "Natoči mu vode sa bilo kog izvora i donesi". Tako sam i uradio. Otišao sam kod strica, on je popio gutljaj i rekao mi: "Ovo nije voda sa Ivanovih korita". Krenuo sam kući, sav posramljen, grizla me je savest. U Beogradu je bila gužva, čini mi se da sam se vozio satima. I odjednom su kroz glavu počeli da mi se nižu stihovi: "Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova..." - objasnio je kompozitor.

Merima tražila izmenu teksta

Prošle su dve godine pre nego što je numera stigla u ruke pevačice koja joj je udahnula život. Zahar je 2001. godine ponudio pesmu Merimi Njegomir, ali je ona imala jednu zamerku.

- Njoj se pesma dopala, ali mi je rekla da je veoma tužna. Zato sam naknadno dopisao stihove: "Ti ne plači, majko stara, lijepa Anka progovara. U snu mi se Jova javi, ozdraviću od ljubavi" - otkrio je Zahar.

Zahar o Merimi: "Bila je izuzetno snažna"

Kompozitor je sa pokojnom pevačicom ostao u blizak do samog kraja njenog života, a za nju je imao samo reči najdubljeg poštovanja.

- Bila je izuzetno snažna, u duhovnom, pevačkom i komunikativnom smislu. Žena za koju sam verovao da će živeti 99 godina. Nećete nigde naći sposobniju ženu od nje. Pevala je savršeno na svim jezicima koje je govorila. Ne postoji pevačica koja joj može prići po intelektu i izvedbi - zaključio je Popović, prenosio je "Informer".

Autor: M.K.