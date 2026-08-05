Nada Topčagić prekinula koncert, pa se obratila OBEZBEĐENJU: Slomiću nogu! Evo šta se desilo!

Pevačica Nada Topčagić održala je koncert u Sokobanji. Pored uživanja u njenim bezvremenskim hitovima, publika je svedočila i nesvakidašnjim scenama koje su obeležile ovo veče.

Tokom nastupa, Nada je u jednom trenutku odlučila da potpuno zaustavi muziku kako bi se direktno obratila publici, ali i prisutnom obezbeđenju. Kroz prepoznatljiv smeh, pevačica se požalila na vrućinu i uporedila situaciju sa prošlogodišnjim nastupom svog kolege:

"Hvala Endžiju i orkestru, ja ne znam da bi neko izašao sa mnom na kraj. Ja se topim, svi smo se potopili, svaka vam čast. Kažu mi da je prošle godine bio Keba i da je sišao u publiku i da je imao stepenice. Ja sad da skačem i slomim nogu - ne mogu".

Gest koji je oduševio prisutne

Nakon što je nasmejala čitav plato, pevačica je skrenula pažnju na ozbiljniji problem koji je primetila na ulazu. Videvši da je veliki broj ljudi ostao ispred kapija Letnje pozornice jer nisu mogli da uđu, Nada je pokazala prstom ka njima i uputila oštar apel obezbeđenju, što je izazvalo gromoglasan aplauz prisutnih:

"Pustite ove ljude!"

Ona je potom u više navrata insistirala i tražila od nadležnih na ulazu da se svim posetiocima koji su ostali ispred prostora omogući da uđu i prate koncert.

Autor: M.K.