TRAGEDIJA! PREMINUO VELIKI SRPSKI ŠAMPION - umro Mister Univerzum, čovek koji je tri godine bio sa Monikom Beluči

Poznati srpski bodibilder Zoran Vejić Veja preminuo je u subotu uveče u 56. godini.

Sem što je slavu prigrabio u domovini, izuzetno je popularan bio i u inostranstvu, u Grčkoj, Mađarskoj, Nemačkoj, Italiji, i naravno SAD.

Govorio je šest jezika, diplomirao na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i jedan je od retkih koji je imao licencu za obezbeđivanje lica, te je tri godine "čuvao" Moniku Beluči.

Nakon puno amaterskih takmičenja i osvajanja stare Jugoslavije, te kad je dvaput postao apsolutni prvak Grčke, otpočeo je profesionalnu karijeru 2000. Pored uspešne bodibilderske karijere, u životnoj ispovesti pričao je i kako je morao da se bavi drugim poslovima da bi došao do novca.

- U Italiji sam radio kao obezbeđenje, čuvao sam jednog Italijana, dobro situiranog od 48 godina, tako da sam dosta tu ljudi upoznao. Kasnije sam, zahvaljujući tim vezama, prešao da čuvam Moniku Beluči, to su mi sredili. Tri godine sam bio sa njom i tu sam uspeo da skupim novac da se takmičim. To je bilo najlepše iskustvo, ona mi je kao sestra. Čuvao sam je tri godine. Ranije su je čuvala četvorica momaka sa oružijem, opasni momci. Ali ja sam imao vezu, pa sam upoznao neke jače igrače koji su me preporučili. Znali su da imam nešto i u glavi i da mogu da je čuvam sam. Obezbeđenje bilo ispred kuće, ja u kući s njom, i pratio sam je sam na ulici, na festivalima, revijama i sve ostalo. Nije bila fora da izgledaš upadljivo. Tada sam bio mlađi, oblačio se lepo i uspeo sam da budem na nivou zadatka, rekao je svojevremeno popularni Veja za Telegraf.

Vejić je bio veliki bodibilderski potencijal, najbolji rezultat postigao je 2000. kada je postao Mister Univerzum u Birmingemu. Poslednji je prvak bivše države, aktivno je trenirao do iznenadne smrti.