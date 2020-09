Teško je izgubiti od boljeg od sebe, teško je prihvatiti da si poražen. Ipak, daleko teže je prihvatiti nepravdu pogotovo u situacijama kada čitava planeta zna da si bolji...

A ta nepravda je često bila na usnama srpskih sportista prethodnih godina. Ne možemo da se otmemo utisku da je Novaku Đokoviću moglo da se progleda kroz prste jer, ako ništa drugo, nije namerno pogodio linijskog sudiju Lauru Klark u meču sa Karenjom Bustom. Ukus nepravde je i dalje na nepcu, baš kao što je ta nesrećna lopta završila na grlu sudije. Ipak, nije ovo izolovan slučaj i daleko od toga da se prvi put dešava nekom srpskom sportisti.

Gledamo samo od osamostaljenja 2006. godine Srbija je morala da proguta nekoliko gorkih pilula. Najpre je to bila prva medalja za Srbiju na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine. Stotinka je nedostajala da ona bude zlatna u trci Milorada Čavića i Majkla Felpsa, a objašnjenja su bila baš neverovatna.

Čavić navodno nije dovoljno jako (!?) pritisnuo taster Omege, pa on nije reagovao kao na kontakt Felpsa. Naravno, švajcarska kompanija je godinu dana kasnije priznala grešku i da je Čavić prvi stigao do cilja, ipak olimpijska nepravda nije nikada ispravljena.

Ne treba zaboraviti ni kada je Čavić suspendovan zbog majice na kojoj je pisalo "Kosovo je Srbija" kada je izašao na dodelu zlata nakon 50 metara delfin stilom.

Dve godine kasnije nova noćna mora, prvenstveno za živce sve u Srbiji. Igralo se polufinale Svetskog prvenstva protiv domaćina Turske, koji nimalo slučajno, dobre rezultate beleži samo na svom parketu.

Teodosić u četvrtfinalu pogađa nestvarnu trojku preko Garbahose sa osam metara, a kulminacija sudijskog vetra u leđa dolazi u duelu sa Turskom. U poslednjem minutu Kerem Tunčeri daje pogodak nakon što je nagazio aut-liniju, a pištalje su ostale neme... Spomenimo i to da je Omer Ašik tražio oko po parketu dvorane sve dok sudije nisu dozvolile da izađe i da ga zameni bek koji je rutisnki pogodio dva slobodna bacanja...

Onda su nas na sreću sudije pomalo zaboravile i pustile da ne prolazimo stres zbog nepravde. Sve do Svetskog prvenstva u atletici u Londonu 2017. godine. Ivana Španović je imala nekoliko dobrih skokova, ali nikako nije uspevala da prebaci sedam metara. A onda kada je bilo najpotrebnije skočila je preko sedam metara u poslednjem pokušaju, a onda je usledio šok. Na semaforu je bilo ispisano samo 6,91 iako je svima bilo očigledno da je to bio ozbiljan skok. Pokazalo se da se otkačila etiketa sa brojem na leđima i da je ona napravila jedva vidljivu distorziju na pesku koja je bila upravo na 6.91 metara. ASS se žalio, ali to nije uticalo na konačno odluku jer je Ivana završila kao četvrta.

I na kraju bolna tačka našeg kolektivnog sporta - fudbal.

Na Svetskom prvenstvu su "orlovi" savladali Kostariku sa 1:0, a onda sa Švajcarskom igrali za prolaz dalje. Sve je moglo da bude drugačije da je Feliks Brih odlučio da sudi faul nad Mitrovićem u kaznenom prostoru kada su ga dvojica igrača držala sa dve ruke. Ipak, ne samo da nije sudio, nego je i odbio da situaciju pogleda na VAR-u... Da li treba pominjati da je Srbija meč izgubila, baš kao i sledeći od Brazila...