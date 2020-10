UDOVIČIĆ OTVORENO O ISKUŠENJIMA U DOBA PANDEMIJE I PLANOVIMA ZA 2021: U Tokiju očekujem rekordan broj medalja!

Ministar omladine i sporta istakao je da je zdravlje sportista na prvom mestu kao i da je u svakodnevnoj komunikaciji sa zaraženim reprezentativcima.

Vanja Udovičić prvi radni dan petog ministarskog mandata od 2013. počeo je sednicom Vlade Srbije, a potom i sastankom sa Nenadom Lalovićem, članom Izvršnog odbora MOK i predsednikom Svetske rvačke federacije.

Ministar se u intervjuu za Sportski Žurnal prvo osvrnuo na činjenicu da je ostao ministar i u ovoj Vladi.

- Ogromna je privilegija i odgovornost. Želja za dokazivanjem nije se smanjila. Iako su u prethodnom periodu granice pomerene, postoji i želja da se stvari koje su započete konkretizuju i završe. Da se krene sa novim idejama i restartom posle određenog vremenskog perioda. Umnogome smo podigli sistem sporta, olakašali rad sportskih organizacija i napravili održivi sistem koji može da bude snažna osnova za dalje napredovanje. U narednom periodu želimo standarde da podignemo na najviši mogući nivo, ali i da se bavimo strateški krucijalnim stvarima - istako je ministar.

Kao vrhunski sportista sa brojnim medaljama, Udovičić se osvrnuo na uspehe sportista u poslednjih nekoliko godina.

- Ponosan sam na 265 odsto više medalja godišnje nego u periodu od 2000. do 2013. Kao nekoga ko je krenuo iz sistema školskog sporta, raduje me to što danas imamo duplo više dece u sistemu školskog sporta. Današnjih 170.000 u odnosu na 80.000 dece u trenutku kada sam postao ministar je garancija za zdraviju naciju koja čini širu sliku od konkretno sportske. Takmičenja koja smo dobili u sledeće tri godine upravo pokazuju da smo se dokazali i da smo na međunarodnoj sceni prepoznati kao stabilni partneri i da se u ovakvom trenutku u svetu možemo izboriti sa izazovima.

Ministar je istakao da je ponosan i na veći broj stipendija.

- Sve to je napravilo zdravu osnovu da možemo da se oslonimo na bazu, razrađujemo je i napredujemo zahvaljujući inovativnim stvarima koje želimo da primenimo.

Veliki značaj u narednom periodu imaće i izgradnja nacionalnog stadiona.

- Izgradnja nacionalnog stadiona biće osnova da konkurišemo za najveća takmičenja u fudbalu, ali i da našim klubovima damo mogućnost da po najvišim standardima UEFA i FIFA mogu da se takmiče na evro sceni.

Vest koja će obradovati sve sportiste! STIŽE POMOĆ KLUBOVIMA! - Do kraja godine želimo da izađemo sa paketom mera za pomoć klubovima. Očekujem da u sledećih 15 dana izađemo sa uredbom koja će sadržati kriterijume po kojima ćemo kao država pomoći. Iako smo kroz finasijska sredstva savezima i omogućili da sportisti , u ambijentu kada su prioriteti prirodno drugačiji, opstanu i održe kontinuitet, sad nam je najvažnije da savezi moraju da funkcionišu i da sport mora svakodnevno da živi. Kao odgovorna vlada želimo da pomognemo najznačajnijim organizacijama i klubovima koji predstavljaju Srbiju na međunarodnim takmičenjima. Insistirao sam da se obuhvati što veći broj saveza i da se pomogne onim klubovima koji nisu u žiži svih sredstava informisanja i pomognemo im da neometano funkcionišu, da treneri u njima redovno dobijaju plate - naveo je Udovičić.

Priča o rezultatskim očekivanjima počela je od odbojke i Olimpijade.

- Sledeće godine trebalo bi da budemo domaćini Evropskog prvenstva odbojkašica. Nadam se da će devojke slaviti u Beogradu, a našim zlatnim damama prvenstveno želim najviši domet u Tokiju. Tada i očekujemo rekordan broj medalja sa olimpijskih igara, ne zadovoljavam se manjim brojem od osam odličija iz Rija gde je napravljen veliki iskorak. Na listi onih od kojih se očekuju uspesi su kolektivni sportovi koji su napravili rezultat u prethodnom periodu.

Zdravlje svakog pojedinca na prvom mestu! Država je tokom pandemije u svakom pogledu pružila podršku sportistima. Počev od toga što su testiranja neophodna za takmičenja zavaljujući sporazumu sa Ministarstvom poljoprivrede i zavodima besplatna. - Od prvog dana pandemije istakli smo da je zdravlje svakog pojedinaca na prvom mestu. I kroz Zakon o sportu smo pokazali koliko nam je zdravlje sportista važno, kao i sve inovativne stvari i olakšice koje smo omogućili kada je reč o zdravstvenoj zaštiti sportista. U odnosu na zemlje okruženja sa besplatnim testiranjem na kovid smo napredniji. Vrlo odgovorno pristupamo i danas kada je virus intenzivan i prisutan u društvu i kada imamo sve veći broj zaraženih sportista. U dnevnoj sam komunikaciji sa zaraženim reprezentativcima koji imaju pozitivne nalaze. Iako to nije direktni zadatak MOS, želja mi je da kao bivši sportista sa najvišeg nivoa pošaljem jasnu poruku da smo tu da pomognemo, da omogućimo da se sprovedu svi protokoli i da vide brigu države prema svakom pojedincu - rekao je ministar Udovičić.

Autor: pink.rs