'Zuraba su u Gruziji prebili ljudi iz saveza i objavili snimak toga' Rvač prošao jeziv put do Srbije i medalje: IZBACILI SU GA, iako je bio najbolji

Zurab Datunašvili je doneo šestu medalju Srbiji na Olimpijskim igrama u Tokiju. I čini se, da je ova šesta medalja, i najburnije proslavljena na borilištima.

Zurabovi treneri - Stojan Dobrev, Milorad Dokmanac i Vojislav Trajković - bili su presrećni što je njihov pulen uspeo da se domogne medalje na najvećoj sportskoj smotri. Svi zajedno su došli da razgovaraju sa srpskim novinarima nakon ceremonije dodele medalja.

- Uh, naravno da smo zadovoljni. Ovo je neverovatan uspeh za Zuraba, za nas, za Savez, državu. Ovo je naš heroj danas - Zura - rekao je Stojan Dobrev u dahu.

- Mogao je da bude i prvi, ali ni bronza nije malo. Pred završnu borbu smo mu rekli da je najbolji i da mora da uspe. Ovo su njegove treće Olimpijske igre. Dosta se trudi i za naporan rad je nagrađen. Zurab je sigurno najtalentovaniji u ovoj kategoriji od svih rvača koji su došli na Olimpijske igre. Zadovoljni smo i srećni svi.

Objasnili su kako se Datunašvili obreo da rve pod zastavom Srbije.

- Zurab je u Srbiju došao zbog velikih problema koje je imao u R ačkoj federaciji u Gruziji. Oni su ga praktično izbacili iz reprezentacije, a mi smo čuli za njegove probleme i kontaktirali smo ga - počeo je priču Milorad Dokmanac.

Kako je slavlje trajalo, sagovornici su se smenjivali, a Vojislav Trajković je, čuvši da smo pomenuli Zurabov dolazak u Srbiju, odlučio da se nadoveže na reči Dokmanca.

- Kadžaja je došao pre njega iz Gruzije u Srbiju, a oni su, inače, dobri drugari iz reprezentacije. Nakon što se dogodio taj sukob između Federacije i Datunašvilija, mi smo Kadžaju pitali gde je Zurab, pošto se u to vreme godinu dana nije pojavljivao. Tako da ga je Mihail prvi kontaktirao.

Ipak, nije bilo tako lako dovesti Datunašvilija da se bori pod trobojkom Srbije.

- Morali su Gruzijci da daju saglasnost, a mi smo čak deset puta išli tamo jer smo želeli da on rve za nas. I nismo pogrešili. Prešao je zvanično 2019. kod nas. Čak je i naš predsednik države reagovao. Nismo pogrešili u proceni da treba da dođe kod nas - dodao je Trajković.

Nastavio je u istom tonu, objasnivši i šta se tačno dogodilo na relaciji Datunašvili - Federacija.

- Kada mu je bilo najteže, mi smo ga prihvatili. On je u Srbiju došao kao dvostruki prvak Evrope. U Federaciji je imao veliki konflikt i praktično je završio tamo sa rvanjem. A šta se zapravo desilo? Na državnom prvenstvu Gruzije, Zuraba su oštetili, izgubio je u finalu. Predsednik Saveza njihovog je bio u konfliktu sa njim. Jednostavno navijao je za Zurabovog rivala u tom finalu, pa je Zuraba udario palicom. Postoji taj snimak i na jutjubu. Posle toga, Zurab ne bi dobio priliku da nastavi karijeru tamo. Jako je veliki konflikt bio, oni su znali koga puštaju, ali njihova sujeta je bila jača i nisu mu dozvolili da rve tamo. Nekako smo uspeli da se izborimo da daju saglasnost i počeo je da rve za nas. On je veliko blago za nas.

Taj prelazak iz Gruzije u Srbiju dosta znači i Zurabu.

- On je vaskrsao u Srbiji. Bio je rvački gotov, nije ga bilo, nije postojao više. Sad je u najboljim godinama. Sad se sve to vraća, mislim da će da traje sigurno jos tri godine i da će u Parizu biti njegovo zlato. Evo, videli ste ovde, Belenjuk je u Riju bio oštecen, a sad je olimpijski pobednik. Mi iz rvačkog sveta to znamo, to mu se vratilo sad. Tako će Zurabu da se vrati u Parizu - rekao je Trajković.

Kao nailjbolje Datunašvilijeve osobine, Trajković je naveo:

- Vredan je, radan, uporan, odan. Dobar čovek pre svega, broj jedan. Videćete kad progovori srpski, on će u Srbiji biti zvezda. U Gruziji je bio velika zvezda, i dalje je, a i ovde će tek biti.

Zurab zvanično živi u Tbilisiju, ali većinu vremena provodi u Srbiji.

- Njegove baze su Beograd i Zrenjanin. Tu provodi najviše vremena kada je u našoj zemlji. Non stop smo zajedno, mi smo jedna porodica.

Ovo je bila 18. medalja za srpsko rvanje u istoriji.

- Maš sport je najtrofejniji olimpijski sport u Srbiji… Mnogo nam znači jos jedna medalja, da osyltanemo na tom vrhu gde jesmo. Žalim za tim zlatom. Zura je trenutno najkvalitetniji, na EP i kvalifikacijama je pobedio sve ove sa postolja. Znamo da je najbolji… Jednostavno taktička greška.

Ali kako su već obećali medalju u Parozu 2024. srpski treneri su u optimističnom tonu završili ovaj intervju.

- Najbolje moraš da pobediš da bi došao do vrha. U Parizu će mu se sve vratiti...

