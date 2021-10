KO JE GORE PROŠAO - ZVEZDA ILI NOVI PAZAR? Poznate kazne nakon haosa u Šumicama!

Crvenoj zvezdi i Novom Pazaru određene su kazne zbog indidenata tokom, ali i posle utakmice odigrane 10. oktobra.

Podsetimo, meč u dvorani "Šumice" koji je završen rezultatom 33:24 u korist Zvezde obeležen je uvredama navijača domaće ekipe koje su na nacionalnoj osnovi upućene gostima.

Milorad Šolević, direktor ARKUS rukomente lige, potpisao je rešenje kojim se crveno-beli kažnjavaju sa 100.000 dinara zbog ispada navijača i propusta u organizaciji utakmice, dok su Pazarci kažnjeni sa 300.000 dinara zbog istupanja iz lige.

- Prilikom određivanja disciplinske sankcije, Direktor nije prepoznao nijednu olakšavajuću okolnost, dok je kao otežavajuću okolnost procenio činjenicu da prijavljeni klub nije koristio mehanizme Asoscijacije i RSS-a kao i instrumente nadležnih ministarstava u cilju prevazilaženja problema već je ishitrenim istupanjem iz ARKUS lige rukometu i sportu uopšte naneo vema veliku štetu - navedeno je u saopštenju ARKUS lige.

Obrazložena je i odluka o kažnjavanju beogradske ekipe.

- Kao olakšavajuća okolnost crveno-belima je uzeto to što su predstavnici kluba hitro reagovali i uklonili sporne parole, kao i to što na teren i na igrače nije ubačen nijedan predmet pa se procenjuje da “nije bila ugrožena bezbednost sportista”. Ali, kao otežavajuća okolnost uzeto je to što je ceo ovaj nemili događaj - koji je odjeknuo širom Balkana pa i dalje - naneo veću štetu i ligi i rukometu i srpskom sportu, a pride je “u suprotnosti je sa načelima poštovanja verskih, nacionalni hi političkih različitosti svih za koje se Asocijacija i Rukometni savez zalažu.