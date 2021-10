OKOLNOSTI SMRTI SU SVE JASNIJE: Šok svedočenje Maradoninog advokata!

Bliži se godišnjica smrti Dijega Maradone, a još uvek nisu u potpunosti jasne okolnosti pod kojima je čuveni fudbaler preminuo.

Advokat jednog od najboljih fudbalera sveta, Matijas Morla, svedočio je u postupku za utvrđivanje detalja oko misteriozne smrti njegovog prijatelja i klijenta.

- Sve je to bila jedna velika glupost. Prvo, jer je preporuka lekara bila da Dijego ne sme da napušta kliniku posle operacije, a drugo zato što je prazna kuća u La Plati bila na raspolaganju Maradoni za rehabilitaciju, ali je on na kraju završio u nekoj drugoj kući u Tigreu. Nije nikako smeo da napusti bolnicu, ako su lekari to zabranili - poručio je Morla i dodao:

- Nisam se slagao da ode u tu drugu kuću, to sam mu i rekao. Počeli su da mu pokazuju razne kuće, a moj posao je bio samo da donesem novac da se to plati. Sa novcem koji je imao, mogao je da plati tri doktora da ga paze svakodnevno, a ne da umre u praznoj kući. Sam i napušten. To su sve katastrofalne greške jer je Dijego preminuo. Jadničak je na kraju eksplodirao. Srce mu je eksplodirialo, ostavljen je sam i nezaštićen da se muči i umre - podvukao je Matijas u iskazu na 20 strana.

Morla je otkrio i da su Maradonine ćerke Dalma i Đanina odgovorne za to što je njihov otac pušten iz bolnice.

- Zvao me je direktor klinike i rekao mi da je pričao sa ćerkama, koje su mu rekle kako sam ja problem i da se protivim odluci da ga puste iz bolnice. A ja sam mu rekao da nisam Drakula i da je bolje da Dijego ostane u bolnici ako su tako doktori rekli.

Advokat je opisao i poslednji put kada je video Dijega.

- Delovao mi je svesno, a kada sam krenuo rekao sam mu: "vidimo se kasnije". Mahnuo sam mu, a on me je zgrabio za ruku, povukao ka sebi i rekao: "Volim te". To je bio poslednji put da sam ga video.

U drugom delu iskaza advokat je podvukao da je porodica potcenila Dijegovo stanje, ali i da odgovornost imaju i lekari.

- Nesumnjivo je da su pojedini lekari krivi zato što je Dijego sada mrtav. Otkrio sam da je sve urađeno pogrešno, da neurohirurg koji ga je ranije operisao (Leopoldo Luke) nije bio ni obavešten o stanju svog pacijenta i da čak nije mogao da ga vidi - zaključio je Morla.