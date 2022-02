Mozzartova snažna podrška srpskom fudbalu: Da Superliga zablista!

Mozzart je ekskluzivni beting partner čak pet klubova iz elitnog fudbalskog ranga takmičenja.

Superligaški fudbal u prethodnom periodu napravio je istorijski iskorak, a ekspanzija oslikana kroz napredak na UEFA rang-listi nacionalnog koeficijenta gotovo izvesno će svim ljubiteljima fudbala u Srbiji doneti benefit u vidu boljih startnih pozicija na međunarodnoj sceni.

Paralelno sa iskorakom na 11. mesto među državama Starog kontinenta, u Srbiji su se probudili i veliki fudbalski centri, te danas plasman u plej-of i izlazak na međunarodnu scenu sanja veći deo članova domaće elite.

Uspesima u Ligi šampiona i Ligi Evrope, Crvena zvezda kao da je inicirala buđenje ostalih rivala, a na tom impresivnom evropskom putu, koji traje već godinama unazad, veliku podršku šampionu Srbije predstavljala je kompanija Mozzart.

Mozart, ekskluzivni beting partner crveno-belih, uz klub iz Ljutice Bogdana stao je 2019. godine potpisivanjem saradnje koja je prethodnog leta produžena do 2027.

Osvajanjem šampionske krune uspešna saradnja je ovenčana već u prvoj godini, a u narednoj sezoni crveno-beli su bogatu trofejnu riznicu proširili duplom krunom. Istovremeno nisu izostali uspesi na evropskoj sceni te su crveno-beli uspeli da se drugi put plasiraju u grupnu fazu Lige šampiona i da dva puta dođu do proleća na međunarodnoj pozornici.

Uspešna saradnja protkana nekim od istorijskih rezultata inicirala je niz zajedničkih koraka pomoći najugroženijima, s obzirom na to da su prvotimci i stručni štab Crvene zvezde sa zadovoljstvom podržali brojne društveno odgovorne projekte kompanije, a letos, prilikom potpisivanja još šest godina saradnje, zadovoljstvo je istakao predsednik crveno-belih Svetozar Mijailović.

„Ovo je veoma značajna saradnja i drago mi je što je došlo do njenog nastavka posle dve izuzetno uspešne godine za obe strane. Crvena zvezda uvek teži tome da se druži sa najboljima, kao što je kompanija Mozzart. Važno je naglasiti da ćemo raditi zajedno i na akcijama humanitarnog karaktera. Naš cilj je da se, pored fudbalskih rezultata koji su osnovna delatnost, posvetimo ljudima i njihovim potrebama i željama. Zvezda nosi crtu tog humanog odnosa prema problemima sa kojima se ljudi svakoga dana nose", naglasio je Mijailović.

Uspesi izabranika Dejana Stankovića, uz rezultate u Evropi večitog rivala, pokazali su put i ostalim superligašima koji će se gotovo izvesno u narednoj godini boriti za jedno mesto više na međunarodnoj sceni.

Po tradiciji, među glavnim kandidatima da izađe na internacionalnu pozornicu iz sezone u sezonu je Vojvodina, takođe jedan od klubova čiji je rad podržao Mozzart. Novosadski klub uspeo je da se u prethodne dve sezone se vrati na željeni kolosek, a u aktuelnu je ušao jači za značajnog saradnika. Ugovor potpisan letos predstavljao je Mozzartov vetar u leđa timu sa bogatom tradicijom i dodatni podstrek na putu do novog iskoraka.

Dobri rezultati s početka sezone na Karađorđu probudili su nadu da ćemo u drugom najvećem srpskom gradu uskoro ponovo gledati velikane evropskog fudbala.

Sa pravom, svoje mesto u vrhu tabele, ali i zrak evropskih reflektora, među ostalim superligašima tražiće i Spartak i Napredak zahvaljujući kojima se, uz podršku Mozzarta, fudbal vratio u punom sjaju u Suboticu i Kruševac.

Klubovi i gradovi sa bogatom fudbalskom tradicijom probudili su se u aktuelnoj sezoni, značajno osvežili igrački kadar i sa velikim ambicijama usmerili pogled ka proleću.

Subotičani sa zadovoljstvom mogu ponovo da gledaju mladi tim predvođen sjajnim povratnicima u domaći fudbal poput Nemanje Nikolića i Nemanje Mihajlovića. Istovremeno, Kruševljani su pod komandom Milana Đuričića doživeli procvat, a putem koji je utabao iskusni strateg Napredak će tokom proleća predvoditi Ivan Stefanović sa ciljem da se na stadion pod Bagdalom posle 21 godine vrati duh Evrope.

Ugovor o sportsko-poslovnom partnerstvu Čarapanima je dodatni podstrek i značajnu podršku, a prilikom potpisivanja saradnje predviđene do 2024. godine značaj razvoja sporta u Kruševcu, ali i ostalim gradovima bogate sportske istorije istakao je generalni direktor kompanije Mozzart Slobodan Prodanović.

"Kruševac je sportski grad, a Napredak je svakako tim koji zaslužuje podršku, ponos ovog kraja i sigurnim korakom se vraća na fudbalsku mapu Srbije. Verujemo da ćemo kroz ovu saradnju uspeti da im pomognemo da ostanu u gornjem delu tabele i da ostvare svoje ambicije u narednom periodu", naglasio je Prodanović.

Kada je u pitanju buđenje fudbalskih centara širom Srbije neizbežno je pomenuti i Radnički 1923, koji je prethodnog leta vratio Kragujevac na superligašku mapu, a povratak elite na stadion Čika Dača Mozzart je podržao potpisivanjem ugovora o poslovnoj saradnji. Značaj saradnje prilikom njenog ozvaničenja istakli su čelnici kluba, predstavnici kompanije Mozzart, ali i član gradskog veća za sport Predrag Stevović.

"I Radničkom, ali i Gradu imponuje pažnja jedne velike kompanije kao što je Mozzart. Drago nam je što su prepoznali da naš klub ima marketinški kapacitet. Siguran sam da nećemo stati samo sa ovim sponzorstvom i da će ovo biti snažan impuls ostalim kompanijama da ulažu u Radnički i ostale kolektive iz Kragujevca", kazao je Stevović tom prilikom.

Uz podršku superligašima kompanija Mozzart je aktuelni je sponzor fudbalskog, košarkaškog, odbojkaškog, rukometnog saveza, a ne zaboravlja ni one koji se sportom bave iz čiste ljubavi prema lopti, zbog zdravih navika i kvalitetnijeg slobodnog vremena sa društvom. Regionalni lider u priređivanju igara na sreću takođe pomaže amaterski, studentski, vojni sport, a pokrenut je i veliki projekat besplatnih škola sporta, kroz koji je do sada prošlo više od 600 dece. Do sada je otvoreno sedam školica (fudbal, rukomet, košarka, odbojka i tenis), u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Nišu i Aranđelovcu.

Ova društveno odgovorna kompanija ujedno stalno pruža pomoć niželigašima, kroz akciju Novi dresovi za nove šampione opremila je više od 10.000 sportista. Velika ulaganja Mozzart ima i kroz akciju Sto terena za jednu igru, u okviru koje je do sada obnovio 90 košarkaških terena, ali i multifunkcionalnih u Srbiji i Republici Srpskoj.