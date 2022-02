SAD JE I ZVANIČNO: FIFA i UEFA izbacile Rusiju iz svih takmičenja!

Naime, nakon što je MOK objavio preporuku da se ruskim sportistima zabrani učešće na najvećim sportskim takmičenjima, sada je stigao novi udar – FIFA i UEFA su zvanično suspendovale sve ruske timove, da li reprezentaciju ili klubove, do daljnjeg.

Rusija je trebalo da 24. marta igra meč protiv Poljske, koja je već najavila da se neće nadmetati sa Rusijom zbog vojne intervencije Rusa u Ukrajini, ali sada to neće biti ni potrebno. Podsetimo, FIFA je pre ovog sastanka u ponedeljak prvobitno planirala da Rusiji omogući da se takmiči, ali bez imena, himne i zastave.

Official. FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions. 🚨



“Football is fully united here and in full solidarity with all the people affected in Ukraine”, statement says.