ZARAZIO SE KORONOM, PA UHVAĆEN KAKO KAŠLJE U JAVNOSTI: Proterao Novaka iz Australije, a sada je Skot na stubu srama!

Naime, čovek koji je maltene oterao Novaka Đokovića iz Australije tokom onog progona u januaru je pre mesec i po dana bio jedan od glavih zagovornika deportacije trenutno drugog tenisera sveta iz te zemlje, naravno uz Aleksa Houka, ministra za imigraciona pitanja te zemlje.

Podsetimo, diskreciona odluka je doneta 16. januara, a onda je sud u Kanberi potvrdio odluku. Na kraju, Novak je deportovan iz Melburna, a vlada Australije je sve objasnila sve kroz prilično skandalozno obrazloženje koje nije imao veze sa sportom.

Scott Morrison coughs into his elbow during a Russia-Ukraine press conference after contracting Covid https://t.co/ZGse2B1qLx

- Danas sam testiran pozitivan na Kovid 19. Imao sam simptome nalik gripu i oporavljaću se tokom sledeće sedmice. Od nedelje se testiram svakog dana i dobijao sam negativne testove. Kada je počela da me hvata groznica testirao sam se ponovo i test je bio nejasan, a onda je PCR stigao sa pozitivnim rezultatom. Nastavljam da pratim uputstva i izolovan sam u domu u Sidneju - napisao je australijski premijer.

Međutim, veliki broj negativnih komentara dobio je na svoj račun. Naime, snimljen je u javnosti kako kašlje za govornicom, pa tamošnji mediji smatraju da je imao koronu, a bio je u javnosti.

Where’s the part where you blame Djokovic for it? https://t.co/vVsdBLw1he