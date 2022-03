PUTIN OTVORIO SVERUSKE IGRE! 'Vrhunac cinizma bilo je uklanjanje ruskih i beloruskih sportista sa Paraolimpijskih igara u Pekingu!'

Predsednik Rusije kritikovao odluke MOK i svetskih sportskih organizacija

Predsednik Rusije Vladimir Putin otvorio je danas Sveruske zimske paraolimpijske igre koje se održavaju u gradu Hanti-Mansijsk.

U svečanom govoru prvi čovek Rusije pomenuo je i sankcije koje su sve sportske organizacije u svetu uvele ruskim i beloruskim sportistima. Povod za takvu odluku bila je specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini.

- Nažalost, poslednjih godina sve veći broj velikih međunarodnih takmičenja obeležavaju događaji koji su nespojivi sa sportom, njegovim duhom i karakterom. Više puta smo bili svedoci sumnjivog, pristrasnog suđenja i kleveta, neprijateljskih nestašluka i otvorenih provokacija, videli smo kako su ideje samog Pjera de Kubertena metodički izobličavane, iskrivljavane, a nekada sveti principi sporta isprani. Doslovno pred našim očima jednakost se pretvorila u perverznu toleranciju, pravda u dvostruke standarde, a borba za čistoću u sportu u politički pristrasnu diktaturu antidoping birokratije - rekao je Putin i nastavio:

- Težak udarac za olimpijski pokret bilo je korišćenje od strane međunarodnih sportskih zvaničnika ilegalnog mehanizma „kolektivne odgovornosti“, koji je prvi put pokrenut u leto 2016. na Igrama u Rio de Žaneiru. Sve to dovodi ne samo do gubitka autoriteta i nezavisnosti organizacija važnih za razvoj svetskog sporta, već i do kršenja normi Olimpijske povelje, uključujući i ključnu tezu da Igre nisu takmičenje država, već sportista.

Vladimir Putin kritikovao je i odluku MOK da suspenduje paraolimpijce iz Rusije i Belorusije sa Igara.

- Vrhunac cinizma bilo je uklanjanje ruskih i beloruskih sportista sa Paraolimpijskih igara u Pekingu. Nisu stradali samo nevini sportisti, već sportisti paraolimpijci – ljudi koji se nisu slomili, već su prebrodili najteža životna iskušenja, dostojni svake moguće podrške i divljenja, oni koji svojim primerom daju nadu milionima, čine ih veruju u sebe i u svoju snagu - zaključio je Putin.