Do Dohe se lakše leti uz pomoć Fjorentine i Trabzona

Kvote na pobede Ljubičastih i Oluje sa Crnog mora nigde na svetu neće biti tako velike kao u Mozzartu.

Želite li da odete besplatno u Katar na meč Brazila i Srbije? Možete, ukoliko pobedite u dnevnoj nagradnoj igri Mozzarta "Pogodi najveću kvotu". Konkurencija je žestoka, pa su bukmejkeri pronašli način da vam pomognu.

Na dva tima koji igraju ovog ponedeljka kvota će u svakom momentu da bude najveća na planeti. Konkretno, u pitanju su jedinice na Fjorentinu protiv Lacija, kao i na Trabzon u duelu sa Kasimpašom.

Ako nam ne verujete, proverite. Do početka tih mečeva kvote na pobede Ljubičastih i bordo-plavih će da budu u Mozzartu najveće na svetu, a susret sa Artemio Frankija - kao i sve duele Serije A - možete da gledate u direktnom prenosu na sajtu mozzartbet.com, uz besplatnu registraciju.

FJORENTINA - LACIO (PONEDELJAK, 20.45), KEC 2,60

Fjorentina je tokom leta ojačala i verovatno se uzdala u kartu za evropska takmičenja. Ipak, Ljubičasti se već duže vreme muče, pošto su za osam kola Serije A uspeli da ostvare samo dve pobede. Za pretendenta na mesto u prvih šest, rezultat je više nego skroman. Fjorentina je trenutno tek 13. na tabeli sa devet bodova, na četiri koraka od zone ispadanja, a šestoplasirani Lacio ima osam bodova prednosti. U poslednjem kolu šampionata ekipa je izgubila minimalno od Atalante, i to joj je treći poraz u Seriji A. U Ligi konferencije Ljubičasti su se delimično rehabilitovali zbog ovog neuspeha savladavši Harts sa 3:0 u gostima. Lacio definitivno želi da se vrati u Ligu šampiona, a selekcija igrača nameće to kao zadatak rimskom klubu. Na početku sezone, Orlovi izgledaju prilično pristojno, ali nekoliko grešaka je već napravljeno. Najznačajnija je bio poraz kod kuće od Napolija, ali je do danas ostao jedini neuspeh u Seriji A. U prošlom kolu Rimljani su bez problema pobedili Speciju sa 4:0 i tako ostvarili treću pobedu u nizu u prvenstvu. Istovremeno, Lacio je manje uspešan u Ligi Evrope, pošto je pre četiri dana remizirao bez golova sa austrijskim Šturmom u Gracu.

TRABZON - KASIMPAŠA (PONEDELJAK, 19.00), KEC 1,55

Trabzon brani tron u turskom šampionatu, pa iako nije bio mnogo uspešan u početnoj fazi nove sezone, izabranici Abdulaha Avdžija su nadomak vrha tabele. Bordo-plavi zaostaju dva boda za liderom Adanom Demir, uz meč manje, tako da je sveukupno situacija pod kontrolom. Trabzon je u prošlom kolu pobedio Kajseri sa 2:1, ostvarivši drugu pobedu u nizu. Istovremeno, u Ligi Evrope Oluja sa Crnog mora je izgubila sa 3:1 od Monaka u gostima. Kasimpaša nije sebi postavljala ambiciozne ciljeve, pa se 10. mesto na tabeli u celini može smatrati uspešnim posle osam kola. Apači su ostvarili po četiri pobede i poraza, a sva četiri slavlja zabeležili su u proteklih pet kola. U prošlom kolu Kasimpaša je pobedila Gazijantep sa 1:0 i tako ostvarila drugo slavlje u nizu.

