Mozzart veruje u Orlove: Kvota na pobedu Srbije najveća na svetu!

Dočekali smo konačno taj dan. Utakmica koja je fudbalskoj reprezentaciji Srbije "biti ili ne biti", meč sa Kamerunom koji može da vrati mundijalsku euforiju naciji, igra se ovog ponedeljka od 11 časova.

Španci zabrinuti zbog prvog mesta kalkulišu kako mogu do drugog, Nemcima će možda trebati 7:0

Poraz Srbije od Brazila nije bio toliko ubedljiv, koliko je ostao gorak ukus zbog nemoći Orlova da naprave makar jednu konkretnu šansu pred golom favorizovanog protivnika. Međutim, to je bilo pre četiri dana, ovog ponedeljka nas očekuje nova utakmica i velika prilika da se popravi utisak. Piksi dobro zna šta znači turnir, ne sudi se nikad na osnovu jednog meča, a šampionski gen koji su naši reprezentativci pokazivali iznova tokom kvalifikacija i Lige nacija opet je na ispitu. Rival je ranjeni Lav, Kamerun, koji je takođe poražen na premijeri od Švajcarske (1:0). Niko ne kaže da će da bude lako, ali Afrikanci ipak imaju neke ozbiljne falinke koje bi Dušan Tadić i njegovi saigrači mogli lako da ugroze. Kamerun je pre dolaska u Katar odigrao četiri prijateljske utakmice i nijednom nije pobedio, ima po dva poraza (od Uzbekistana i Južne Koreje) i dva remija (sa Jamajkom i Panamom). Samo neka Srbija pobedi, pa makar kao 2010. na prijateljskoj utakmici pred Mundijal u Južnoj Africi, kada su Orlovi slavili sa 4:3. Bio je to jedini susret našeg nacionalnog tima sa Kamerunom do sada.

Po imenima kojima raspolažu Portugalci, bez problema bismo trebali da ih uvrstimo među favorite u Kataru. Međutim, po igri koju su pokazivali u kvalifikacijama i Ligi nacija, ali i na prvom meču u pobedi nad Ganom (3:2), teško da su izabranici Fernanda Santoša zaslužili taj status. Ono što je njima najvažnije, Crne zvezde su savladane uz porođajne muke sa 3:2, pa večeras Portugalci imaju priliku da obezbede plasman u osminu finala. Pobeda nad Urugvajem bi im bila dovoljna za tako nešto. Ekipa čije su zvezde i dalje sada već vremešni Luis Suarez, Edinson Kavani i Dijego Godin, na premijeri je odigrala 0:0 sa Južnom Korejom. Baš je bila primetna ta tromost i sporostUrugvajaca, koja dolazi prirodno kada imate stariju ekipu, a to je nešto što biPortugalija i te kako mogla da kazni. Ujedno i da se osveti Urugvaju za poraz uosmini finala Mundijala u Rusiji pre četiri godine, kada je Kavani sa dvapogotka doneo Južnoamerikancima trijumf sa 2:1.

