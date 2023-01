Izdvojili smo TOP 10 najvećih uspeha srpskih sportista u 2022. godini.

Srbija je zemlja koja je poznata po mnogo čemu, ali čini se da su njeni najveći sportski uspesi veoma zapaženi i svuda u svetu.

Godina za nama, godina nakon "zatvaranja" celog sveta zbog pandemije koronavirusa, donela je rasterećenje na svim poljima, pa i na sportsim takmičenjima, koja su ponovo počela da pune tribine kada su mere predostrožnosti malo olabavile.

Svi su rado dočekali da slobodnije krenu u osvajanja novih medalja, pa je 2022. godina donela dosta uzbuđenja kako na terenu, tako i van njega. Uživali smo u sportskim događajima u svetu, ali nije manjkalo ni naših takmičenja. A pre svega naši sportisti su se i ove godine istakli, na šta smo već, bez lažne skromnosti i navikli.

Pored toga što smo uživali, imali smo na šta da budemo ponosni.

Olimpijski komitet Srbije na svečanoj ceremoniji u Domu Narodne skupštine uručio je nagrade najboljim sportistima 2022. godine

Sa osvojenih 11 medalja na svetskim prvenstvima u olimpijskim disciplinama, od čega čak 6 zlatnih, za godinu koja je na izmaku možemo reći da je bila veoma uspešna za našu zemlju. Ujedno 2022. bila je prva godina u novom olimpijskom ciklusu za Pariz 2024.

Ivana Španović Vuleta, svetska i evropska šampionka u skoku u dalj, proglašena je za naj sportistkinju Srbije u pojedinačnim sportovima. Vuleti je ovo priznanje dodeljeno treći put u karijeri. U martu ove godine skokom od 7 metara i 6 centimetara naša atletksa diva po drug put postala je svetska šampionka i to pred beogradskom publikom.

Titula najuspešnijeg sportiste pripala je i prvaku sveta u rvanju Zurabiju Datunašvili. Ovaj rođeni Gruzijac za samo tri godine osvojio je neverovatne rezultate,kao i srca publike. U septembru je odbranio titulu prvaka u grčko-rimskom stilu pobedivši sve protivnike u kategoriji do 87 kilograma.

Za najbolju sportistkinju u timskim sportovima proglašenja je mlada odbojkašica i kapiten naše reprezentacije Tijana Bošković, dok su njene saigračice osvojile priznanje za ženski tim godine. Tijana je vodila našu selekciju do odbrane titule na Prvenstvu sveta u Holandiji i Poljskoj. Proglašena je za emvipija svetskog prvenstva baš kao i pre četiri godine u Japanu.

Najbolji muški tim su prvaci Evrope i sveta basketaši 3na3, dok je priznanje "Bobana Momčilović Veličković" za najboljeg mladog sportistu pripalo bacačici koplja Adriani Vilagoš. Adriana ima samo 18 godina, a u istoj godini osvojila je dve seniorske i jednu juniorsku medalju u bacanju koplja.

Selektor taekvondo reprezentacije Srbije, čuveni Dragan Gale Jović, četvrti put izglasan je za najuspešnijeg trenera. Jovića je Svetska taekvodno federacija po treći put izabrala za najboljeg trenera na svetu.

OSVAJANJE ZLATNE MEDALJE NA SVETSKOM PRVENSTVU ZA ODBOJKAŠICE

U 2022. godini, odbojkašice Srbije pokazale su da su najbolje na planeti, što je ujedno i najveći uspeh u istoriji naše ženske reprezentacije, koja je sada svetski i evropski prvak i olimpijski vicešampion.

Kao i mnogo puta do sada, izabranice Zorana Terzića bile su najbolje kada je to bilo najpotrebnije.

Samo veliki, moćni timovi nižu uspehe iz godine u godinu. Ova reprezentacija je pokazala da je jedan od najsjajnih dragulja u istoriji našeg sporta.

U borbi za zlatnu medalju, za zvanje najboljeg na svetu, pobedila je Italiju. I to drugi put na šampionatu!

Boškovićeva najbolja igračica

Za najbolju odbojkašicu na Svetskom prvenstvu izabrana je Tijana Bošković, pored nje, Bojana Drča je izabrana za najboljeg dizača a Teodora Pušić za najboljeg libera.

Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić, istakao je tada da je osvajanjem titule prvaka sveta ostvaren dugogodišnji san.

SRPSKI TENISER NOVAK ĐOKOVIĆ UČINIO NAS JE PONOVO PONOSNIM

Kada spomenemo najveće sportske uspehe u Srbiji, na prvom mestu se, bez premca, nalazi Novak Đoković. Godina za nama nije bila nimalo laka za njega, ali je svakako bila uspešna.

Novak je ŠESTI put u karijeri osvojio Završni masters sezone odigran u Torinu, pobedivši u finalu norveškog tenisera Kaspera Ruda u dva seta. Turnir je osvojio sa svih pet pobeda. Sezonu je završio na petom mestu ATP rang liste.

Takođe, Novak je ušao u istoriju tenisa osvojivši Vimbldon sedmi put! Ovaj teniski turnir predstavlja jedini grend slem koji se igra na originalnoj podlozi, travi. Naš najbolji teniser, Novak Đoković, ušao je u istoriju tenisa osvojivši sedmi put ovaj najprestižniji turnir!

Ono što je takođe obeležilo godinu za nama dogodilo se u Melburnu. Đoković je trebalo da igra na Australijan open gde je trostruki branilac titule. Đoković je bio jedan od malog broja igrača i osoblja kojima su Tenis Australija i Ministarstvo zdravlja države Viktorije odobrili medicinsko izuzeće od obavezne vakcinacije protiv kovida 19. Đoković je otputovao u Melburn, ali su ga australijske granične snage pritvorile nakon što su utvrdile da ne ispunjava uslove ulaska za nevakcinisanog putnika. Viza mu je ukinuta i nekoliko dana je držan u imigracionom pritvorskom hotelu čekajući sudsko saslušanje. Kasnije, Savezni okružni i porodični sud Australije presudio je protiv vlade iz proceduralnih razloga, nalažući njegovo oslobađanje i dosuđujući troškove.

Podsetimo, Novak je na prvom mestu ATP liste proveo 373 nedelje što je najduži period u istoriji otvorene ere. Mnogi teniski kritičari, bivši igrači i saigrači smatraju Đokovića jednim od najboljih tenisera u istoriji. Profesionalno igra od 2003. godine. U dosadašnjoj karijeri je osvojio 21 titulu na grend slem turnirima.

Osvajač je šest titula na Masters kupu i jedini koji je trijumfovao četiri puta zaredom. Đoković je prvi i jedini igrač koji je osvojio svih devet turnira iz ATP Masters 1000 serije, jedini koji je bar dva puta osvajao sve masterse 1000. Ukupno je osvojio tridesetosam turnira ove kategorije i drži rekord, te ima šest osvojenih u jednoj sezoni po čemu je rekorder.

Osvojio je bronzanu medalju na Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu. Zajedno sa saigračima iz reprezentacije Srbije je došao do titule u Dejvis kupu 2010. godine i u ATP kupu 2020. godine.

Pored proglašenja za najboljeg sportistu i tenisera Srbije i sveta, Đoković je odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde, ordenom Svetog Save od SPC i ordenom Republike Srpske.

IVANA VULETA JE ŠAMPIONKA EVROPE I SVETA!

Ivana nas je ponovo učinila ponosnim i iza sebe je ostavila više nego uspešnu godinu.

Na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu odbranila je zlatnu medalju i postala prvakinja sveta skokom od 7,06 m.

Na Evropskom prvenstvu u Minhenu 2022. godine, osvojila je zlatnu medalju sa skokom od 7,06 m u prvoj seriji. Bila je to druga zlatna medalja za Ivanu na Evropskim prvenstvima na otvorenom.

Ivana Vuleta je devojka koja je u svojoj dosadašnjoj karijeri osvojila pet titula kontinentalne prvakinje. Ivana je neko ko je sa samo 32 godine uspeo da osvoji čak 13 medalja na Olimpijskim igrama, kao i svetskim i evropskim porvenstvima.

Aktuelna evropska i svetska šampionka razmišlja o povlačenju, ali verujemo da će nas pre toga obradovati još nekom medaljom.

DAMIR MIKEC I ZORANA ARUNOVIĆ ZA PONOS!

Damir Mikec završio je ovu godinu kao prvoplasirani na završnoj godišnjoj listi Svetske streljačke federacije u disciplini vazdušni pištolj, čime je poneo titulu najboljeg strelca na planeti u ovoj disciplini za 2022. godinu. Mikecu je u Kairu je svečano uručena „Zlatna meta“ za najboljeg strelca sveta vazdušnim pištoljem u 2022. godini.

Mikec je bodove skupljao osvajanjem medalja i visokim plasmanima na Svetskim kupovima, Grand prix turnirima i Evropskom prvenstvu. Najznačajniji Mikecovi rezultati vazdušnim pištoljem u 2022. godini su zlatne medalje na Svetskim kupovima u Bakuu i Čangvonu, kao i najsjajnije odličje na Mediteranskim igrama u Oranu.

Zorana Arunović je na poslednjem održanom Svetskom prvenstvu u Kairu, osvojila bronzanu medalju, ali je i prva od predstavnika Srbije osvojila kvotu za učešće na Olimpijskim igrama koje će se održati u Parizu 2024. Osim što je to bila njena 51. medalja osvojena u olimpijskim disciplinama, sa upucanih 590 krugova je oborila svetski rekord, ali je ubrzo Kineskinja prestigla osvojivši zlatno odličje koja je bila bolja za jedan krug od Arunovićeve.

Posle 2 individualna zlata, Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili su novo zlato u miksu!

Damir Mikec i Zorana Arunović osvojili su po zlatnu medalju u gađanju vazdušnim pištoljem na Svetskom kupu u Čangvonu, a samo dan kasnije osvojili su novu zlatnu medalju. Ovoga puta su to uradili u miks dublu. Ovo dvoje sjajnih strelaca se ne zaustavljaju u osvajanju medalja ove godine, nižu odličja na svim velikim takmičenjima Svetske streljačke federacije, kao i na prethodno održanim Mediteranskim igrama u Oranu.

MLADE NADE ATLETIKE VEĆ SU NAJBOLJE NA SVETU U SVOJIM KATEGORIJAMA!

Angelina Topić među finalistima u konkurenciji za najboljeg mladog sportistu Evrope “Pjotr Nurovski” koju dodeljuju Evropski olimpijski komiteti.

Olimpijski komitet Srbije za ovogodišnju prestižnu nagradu nominovao je bronzanu sa evropskog seniorskog šampionata u skoku uvis, Angelinu Topić. Angelina je sjajna mlada takmičarka koja već nekoliko godina svojim vanserijskim rezultatima pokazuje ogroman potencijal i kvalitet. Dugačak je niz Angelininih vrhunskih rezultata, ali među njima svakako treba posebno izdvojiti bronzanu medalju sa seniorskog prvenstva Evrope koje je održano u avgustu mesecu ove godine. Angelina Topić je skokom od 1,93 m ostvarila istorijski rezultat za našu atletiku, obzirom da je na ovom prvenstvu Evrope nastupala kao najmlađa učesnica.

Angelina Topić je na poslednje održanom Svetskom prvenstvu za juniore u Kaliju osvojila bronzanu medalju sa skokom od 1,93 m. Ovaj uspeh je posebno značajan ako se uzme u obzir da je Angelina na ovom takmičenju nastupila nakon trovanja hranom koje je dobila u zvaničnom hotelu prvenstva. Naša talentovana skakačica se u 2022. godini nije zaustavila na ovim medaljama, već je na Evropskom prvenstvu za mlade u Jerusalimu osvojila zlatnu medalju. Pored toga, Angelina Topić je ove godine nastupala i na Svetskom prvenstvu u dvorani u Beogradu gde je osvojila sjajno 9. mesto, pa se naša skakačica sa pravom našla u odabranoj grupi od 5 finalista za ovu prestižnu nagradu.

Srbija je i prošle godine imala finalistu među najboljim mladim sportistima Evrope, kada je Adriana Vilagoš, naša talentovana bacačica koplja, zauzela drugo mesto u izboru Evropskih olimpijskih komiteta.

Uspeh nije izostao ni ove, pa je naša mlada atletičarka, Adriana Vilagoš, proglašena za svetsku mladu zvezdu u usponu! Naša bacačica koplja, proglašena je za “Mladu zvezdu u usponu” od strane Svetske atletike u Monaku. Ove nominacije obuhvataju najveća dostignuća u ovoj godini, na Svetskom atletskom prvenstvu do 20 godina u Kaliju, Svetskom atletskom prvenstvu u Oregonu 22 i drugim međunarodnim takmičenjima.

Adrana Vilagoš je 2021. godine bila proglašena za najbolju sportistkinju od strane Olimpijskog komiteta Srbije. Na Mediteranskim igrama u Oranu 2022. godine osvojila je zlatnu medalju sa rezultatom 60.22 m, ali najveći uspeh postigla je na Evropskom prvenstvu u Minhenu (Nemačka) gde je osvojila srebrnu medalju sa bačenim kopljem na distancu od 62.01m.

Zablistala je na mitingu Dijamantske lige u Briselu, svom prvom učešću u Dijamantskoj ligi, osvojivši treće mesto u bacanju koplja.

BRONZANA MEDALJA ZA JELENU JANIĆIJEVIĆ I ISTORIJSKI MOMENAT ZA SRPSKI ŽENSKI BOKS!

Evropsko prvenstvo u boksu za žene se održalo se u Budvi od 14. do 22. oktobra. Na ovom šampionatu Srbiju je predstavilo šest devojaka i po prvi put u istoriji, Srbija je osvojila medalju na Evropskim prvenstvima u seniorskoj konkurenciji. Bronzanu medalju, i istorijski momenat za Srbiju, obezbedila je Jelena Janićijević, bokserka u kategoriji do 66 kg.

U polufinalnom meču, u svojoj kategoriji do 66 kg, Jelena Janićijević izgubila je od Nemice Štefani fon Berge, rezultatom 4:1. Bronzana medalja joj je pripala u skladu sa bokserskom tradicijom, zbog plasmana među najbolje četiri bokserke. U četvrtfinalnom meču je savladala Šahru Alihverdijevu iz Azerbejdžana, prekidom borbe u trećoj rundi.

ČETIRI ZLATA I JEDNA BRONZA ZA SRBIJU NA SVETSKOM PRVENSTVU U RVANJU!

Svetsko prvenstvo u rvanju za seniore održano je od 10. do 18. septembra 2022. godine u beogradskoj Štark areni. Beograd je imao tu čast da ugosti više od 800 najboljih rvača sveta, među kojima i osvajače svetskih i olimpijskih medalja.

Na ovom takmičenju održane su borbe u grčko-rimskom stilu i slobodnom stilu, kao i nadmetanja u ženskom rvanju. Reprezentaciju Srbije na Svetskom prvenstvu činilo je 12 rvača. Četiri zlata na ovom takmičenju našoj zemlji doneli su Zurab Datunašvili, Sebastijan Nađ, Mate Nemeš i Ali Arsalan, dok je bronzanu medalju osvojio Stevan Andrija Mićić.

Naša zemlja je ove godine prvi put bila domaćin Svetskog prvenstva u rvanju. Beograd je imao tu čast da ugosti više od 800 najboljih rvača sveta, među kojima i osvajače svetskih i olimpijskih medalja. Na Svetskom prvenstvu u rvanju, Srbiju je predstavljalo 12 sportista, koji su se nadmetali u dva olimpijska stila rvanja, grčko-rimskom i slobodnom stilu, kao i u ženskom rvanju. Petorica predstavnika naše zemlje, Zurab Datunašvili, Mate Nemeš, Viktor Nemeš, Sebastijan Nađ i Stevan Andrija Mićić, učesnici su Olimpijskog programa „Pariz 2024“.

SRBIJA ODBRANILA ZLATO NA EVROPSKOM PRVENSTVU U BASKETU 3X3!

Srbija je odbranila evropsku titulu i to četvrti put po redu! Naša zlatna reprezentacija bila je u sastavu: Marko Branković, Strahinja Stojačić, Dejan Majstorović i Mihajlo Vasić.

Evropsko prvenstvo u basketu 3×3 je održano u Gracu od 9. do 11. septembra na jednom od neobičnijih mesta za održavanje ovakvih događaja, u kazamatima u Šlosbergu.

U četvrtfinalnoj utakmici protiv Poljske, Poljaci su pružali jak otpor tokom napetog meča, Mihajlo Vasić je poslednjim košem doneo konačni rezultat 21:18.Polufinalna utakmica sa Holandijom je bila dosta laganija za naš tim. Holanđani su tek sredinom utakmice pokazali otpor, ali završni poen Vasića doneo je pobedu našem timu rezultatom 21:10.Finale sa Letonijom je bilo dinamično ali je Srbija pokazala odličnu odbranu.

Od početka utakmice igra našeg tima je obećavala zlato, dobrim asistencijama, atraktivnim zakucavanjima i preciznim koševima. Vasićevom asistencijom, Majstorović je poslednjim poenom doneo pobedu timu Srbija i rezultatom 21:14 postala Evropski šampion u basketu 3×3. MVP turnira je Dejan Majstorović koji je imao najviše poena tokom prvenstva.

DVA ZLATA ZA NAŠE BOKSERE NA EVROPSKOM PRVENSTVU!

Na Evropskom prvenstvu u boksu koje je održanu u glavnom gradu Jermenije, Jerevanu, naši bokseri postigli su veliki uspeh osvajanjem dve zlatne medalje. Zlatne medalje našoj zemlji doneli su Vahid Abasov i Artjom Agejev.

Prvo zlato na EP nakon 1985. godine

Naš bokser u težinskoj kategoriji do 67 kilograma Vahid Abasov osvojio je zlatnu medalju. On je u taktički besprekorno realizovanom meču pobedio takmičara iz Gruzije, Lašu Gurulija koji je pre samog meča važio za favorita.

Vahid je prve dve runde finala boksovao sigurno i vešto je koristio svoje najveće adute, što je rezultiralo time da su sudije nakon prve runde glasale 4:1, a nakon druge runde 5:0 u korist našeg boksera. U trećoj rundi, Abasov je održavao svoju prednost i taktički sačuvao prednost koju je napravio u prve dve runde meča.

Drugo zlato u istom danu

Naš bokser Artjom Agejev osvojio je zlatnu medalju u težinskoj kategoriji do 80 kilograma pobedivši u finalu takmičara iz Italije, Alfreda Kromvela Kornejema.

Artjom je i u finalnom meču boksovao na identičan način kako je to radio tokom celog prvenstva. Strpljivo, sigurno i sa preciznim i odmerenim kombinacijama udaraca. Naš bokser veoma dobro je odgovorio na agresivan i energičan stil italijanskog boksera koji je od samog početka meča konstantno napadao.

Magomedgadži je odmah po dodeli medalje izjavio da je posebno srećan što je osvojio medalju na ovom takmičenju i što je rvanju doneo drugu zlatnu, a treću ukupno medalju za rvanje na Mediteranskim igrama.

PET MEDALJA ZA SRBIJU SA SVETSKOG PRVENSTVA U TEKVONDOU U MEKSIKU!

Najveći uspeh tekvondista sa nastupa na Svetskom prvenstvu, pet osvojenih medalja! Zlatne medalje Srbiji doneli su Mahdi Hodabahši i Nadica Božanić, srebrnu medalju osvojila je Aleksandra Perišić i bronzane medalje osvojili su Tijana Bogdanović i Stefan Takov. Svetsko prvenstvo u tekvondou održalo se u Gvadalahari (Meksiko) od 13. novembra do 20. novembra 2022. godine.

Nastup naših tekvondista na ovom takmičenju otvorio je Mahdi Hodabahši. On se u prvom kolu u kategoriji do 87 kg sastao sa Azerbejdžancem, Taleom Sulejmanovim, koga je Hodabahši pobedio rezultatom 2:0. U sledećem meču protivnik je bio borac iz Irana, Albofazil Abasi. Pobeda u tom meču dovodi ga do meča protiv Kanađanina, Džordana Stjuarta. Mahdi je meč dobio rezultatom 2:0. Naredni protivnik u polufinalnoj borbi bio mu je Uzbekistanac, Nikita Rafailovič, koga je Hodabahši savladao rezultatom 2:0. Finalni meč bio je protiv Kineza, Mingkuan Menga, u kome je sjajnom borbom i rezultatom 2:0 Mahdi Hodabahši doneo Srbiji zlatno odličje.

Od srca čestitamo svim našim sportistima na uspesima koje su postigli u 2022. godini, zahvaljujemo im što su nas po ko zna koji put učinili ponosnima. Sa nestrepljenjem očekujemo nova sportska takmičenja, a našim sportistima želoimo da i ubuduće uspešno osvajaju najsjajnija odličja!

Autor: