VELIKA TUGA! Šampion (31) preminuo od raka! (FOTO)

Roni Hilman draftovan je 2012. godine od strane Denver Bronkosa i kao glavni raning bek ekipe osvojio je Superboul 2015. godine.

Nakon toga je igrao još samo dve sezone u karijeri, za Minesota Vikinge, San Dijego Čardžerse i Dalas Kaubojse, za koje je nastupao samo u predsezoni 2017. godine.

Ove godine u avgustu mu je dijagnostikovan redak rak bubrega i Roni je preminuo u sredu.

Tužne vesti saopštili su Denver Bronkosi, koji su se oprostili od njega na društvenim mrežama.

We are deeply saddened to hear about the loss of Super Bowl champion RB, Ronnie Hillman. He was 31. 🙏🕊️ pic.twitter.com/tjV0fGR8MB