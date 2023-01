JEZIV ZLOČIN! Poznati MMA borac usmrtio devojku

Kako javlja Fox policija, je Baronija lišila slobode u hotelu u San Panču.

Sumnja se da je bivši as borilačkih sportova pretukao svoju devojku kada mu je priznala da ga je prevarila. U jednom trenutku ju je podigao i bacio pod tuš, a onda je u padu udarila glavom i koji minut kasnije preminula.

Navodi se da je Baroni bio pod dejstvom alkohola i narkotika, a kada su policajci stigli u hotelsku sobu, pronašli su prekriveno telo devojke, vidno pretučenu, punu modrica.

Phil Baroni has been arrested for murdering his girlfriend in Mexico pic.twitter.com/5ujYsGtKit