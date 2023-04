KAKAV REAL - STRAŠAN REAL! Raspad nemoćnog Čelsija u Madridu, Asensio ušao u igru i odmah NOKAUTIRAO engleskog giganta!

Fudbaleri Real Madrida ofanzivno su ušli u večerašnji meč, tako su igrali tokom svih 90 minuta i na kraju zasluženo slavili. Imali su i Plavci svoje šanse na početku prvog poluvremena, pre svega preko Feliksa, ali su Madriđani na surov način kaznili te promašaje.

Igrao se 21. minut kada je Real poveo, i to preko Karima Benzeme. Francuski as je još jednom pokazao da ima sjajan njuh za gol, u ovoj prilici se odlično postavio, bio je na pravom mestu u pravo vreme i nakon odbitka bez većih problema loptu sproveo u mrežu londoskog tima.

Pokušali su gostujući fudbaleri da uhvate priključak, želeli su da se što pre vrate u meč, i poravnaju rezultat, ali to im nije pošlo za rukom.

Da bude gore po Čelsi, Čilvel je u 58. minutu dobio crveni karton, pa su domaćini dodali gas i vrlo brzo došli do drugog gola.

Asensio je dobio šansu u 71. minutu, a tri minuta kasnije preciznim udarcem zatresao mrežu Čelsija, i tada je već bilo jasno ko će iz ovog meča izaći kao pobednik.

Nastavili su fudbaleri Reala da pritiskaju zadnju liniju Čelsija, želeli su da postignu još jedan gol, ali se rezultat do poslednjeg sudijskog zvižduka nije menjao!

Uživo:

Real Madrid - Čelsi: 2:0 (1:0)

Milan - Napoli: 1:0 (1:0)

Tok utakmice:

Drugo poluvreme:

Završena je utakmica u Madridu!

87. minut (Milan) - Di Lorenco je sjajno šutirao posle centaršuta sa desne strane, ali je Menjan sjajno intervenisao i rezultat je ostao nepromenjen.

85. minut (Milan) - Napoli iako ima igrača manje želi da stigne do izjedanačenja, pokušavaju gosti da dođu do izgledne prilike, ali Milan je sjajno organizovan i za sada kontroliše stanje na terenu.

82. minut (Madrid) - Fudbaleri Reala pritiskaju poslednju liniju Čelsija, žele da na večerašnjem meču postignu barem još jedan pogodak.

74. minut (Milan) - Angisa je dobio crveni karton!

74. minut - GOOOOOL! Real vodi protiv Čelsija rezultatom 2:0! Asensio je strelac! Tri minuta nakon što je ušao na teren, španski fudbaler naleteo na loptu van kaznenog prostora, precizno gađao i pogodio sam ćošak.

71. minut (Madrid) - Umesto Rodriga, na terenu je Asensio.

66. minut (Milan) - Umesto Benasera, na terenu je Salemakers.

60. minut (Madrid) - Alaba je izveo jedan slobodan udarac sa ivice kaznenog prosotra, gađao je po zemlji, ali pravo u golmana Čelsija.

58. minut (Madrid) - Čilvel je napravio faul kao poslednji igrač i zbog toga dobio crveni karton

51. minut (Milan) - Di Lorenco je skočio posle kornera, šutirao glavom, ali pravo u Menjona

50. minut (Madrid) - Prva prilika za Madriđane u drugom poluvremenu. Posle jedne akcije domaćeg tima, Benzema je odložio loptu do Modrića, hrvatski as je sjajno šutirao iz prve, ali je za koji centimetar bio neprecizan

46. minut - Počelo je drugo poluvreme u Milanu!

46. minut - Počelo je drugo poluvreme u Madridu!

Završeno je prvo poluvreme u Milanu!

