TOŠESKI 50.OOO DINARA UPLATIO ZA TIRŠOVU: Vezisti Spartaka priznanje i nagrada kompanije Mozzart za najboljeg igrača 33. kola

Odigrano je još jedno prvenstveno kolo, a borba za opstanak u elitnom rangu sve je zanimljivija i bez sumnje neizvesnost će trajati do same završnice do koje je ostalo malo vremena da se fudbaleri upišu na listu najboljih igrača Mozzart Bet Superlige. Upravo se za ovo priznanje izborio Miloš Tošeski, vezista Spartaka, koji je pružio jednu od najboljih partija od kada je u timu sa severa Bačke i zasluženo poneo epitet najboljeg pojedinca 33. kola Mozzart Bet Superlige.