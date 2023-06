POBEDA JE NA BROJ OD TEBE: Meridianbet lansirao novo letnje takmičenje – nagrade su brutalne!

Win&Go brojevi otvaraju vrata ka uzbudljivim nagradama i beskrajnoj zabavi

Da li ste spremni za neverovatnu avanturu koja će vas ostaviti bez daha? Meridianbet, vaš vodič kroz svet uzbuđenja i sportskog klađenja, upravo je lansirao novo letnje takmičenje!

Ukoliko želite da otkrijete tajnu pobede i osvojite neverovatne nagrade – vreme je da spremite za veliku dozu kladioničarskog adrenalina!

Zašto samo klasično klađenje kada možete da se prepustite nečem više? Win&Go brojevi su ključ koji će vam otvoriti vrata ka spektakularnim nagradama i nezaboravnoj zabavi.

Uđite u svet uzbudljive igre gde se hrabri i vešti igrači izdvajaju od ostalih! I zato – vaša letnja avantura može da počne jer Win&Go pruža šansu da osvojite vrhunske nagrade, ali i 100.000 RSD BONUSA!

Od 14. juna, pa sve do 14. jula meridianbet.rs biće epicentar velikog takmičenja koje će vas držati zainteresovanim tokom cele letnje sezone. Svi registrovani igrači pozvani su da učestvuju i pokažu šta znaju, a ukoliko još uvek nemate otvoren nalog učinite to već danas jer vas prilikom registracije očekuje spektakularan, a ujedno i najveći bonus dobrodošlice na internetu – do 120.000 RSD!

Ono o čemu ste oduvek maštali - postaje stvarnost. Da biste učestvovali u ovoj akciji potrebno je da se registrujete, preuzmete bonus od 4.000 RSD koji automatski dobijate nakon verifikacije naloga, a onda da vaša prva uplata bude u iznosu od 500 DINARA ili više od toga.

Nakon uplate depozita ktoz opciju "SLOT BONUS" otvarate prozor u kojem ćevam biti omogućeno da odaberete cifru sa kojom ćete učestvovati u promociji.



Kada jednom odaberete željeni iznos osvajate bonus od 100% iznosa sa kojim učestvujete u promociji! Maksimalan iznos bonusa koji možete osvojiti je nestvarnih 120.000 DINARA.



A onda...

Nema vremena za dosadu jer Win&Go brojevi su ključ uspeha! Osim što donose vrhunsku zabavu, ovi brojevi su tajna ka osvajanju fantastičnih nagrada.

Sve što treba da uradite je da odigrate najveći broj tiketa koji isključivo sadrže Win&Go brojeve. Minimalna uplata po tiketu je smešno niska - samo 20 RSD! To znači da je ova šansa dostupna svima. Bez obzira da li ste stari kladioničarski vuk ili tek ulazite u svet klađenja – u Meridianu svi imaju podjednake šanse da se takmičite za velike nagrade.

Ali, ni to nije sve jer ovo takmičenje je puno iznenađenja! Bilo da su vaši tiketi dobitni ili nedobitni, svi ulaze u igru. Ohrabrujemo vas da se ne predajete jer svaki tiket je važan korak ka vrhu rang liste!

Svaki dan u 12 časova, rang lista će biti ažurirana. To znači da ćete imati priliku da pratite svoj napredak i vidite gde se nalazite u odnosu na ostale takmičare. U slučaju da se nađete u situaciji da imate isti broj tiketa kao i neko drugi, ne brinite!

Meridian je, kao po običaju, osmislio fer sistem za određivanje pobednika. Prvo će se gledati ukupna uplata tokom takmičenja na tiketima koji su predmet klađenja. Ako je i dalje nerešeno, odlučiće veći dobitak ostvaren tokom takmičenja.

A sada, dolazimo do onog što svi željno iščekujemo - nagrade! Samo najbolji među najboljima će se popeti na vrh tabele i osvojiti prestižne nagrade. Pobednik takmičenja će osvojiti ni manje ni više nego Sony PS 5 - omiljenu konzolu koja će uneti beskrajno uzbuđenje u vaše igračke avanture.

Drugo mesto neće biti ništa manje impresivno - Smartwatch + 30.000 RSD bonusa!

Ukoliko se pronađete na trećem mestu, možete očekivati Smartwatch + 20.000 RSD bonusa!

Ali, nagrade ne staju samo na prva tri mesta. Od 4. do 10. mesta će osvojiti svaki po 5.000 RSD bonusa, a od 11. do 20. mesta će dobiti po 1.500 RSD bonusa.

Da sumiramo - vreme je da se priključite ovom fantastičnom takmičenju. Oslobodite svog unutrašnjeg kladioničara, odigrajte tikete sa Win&Go brojevima i pokažite šta znate!



