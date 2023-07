'ALKARAZ JE OZBILJNA PRETNJA' Nakon ISTORIJSKOG MEČA na Vimbldonu srpska javnost zabrinuta: Karlos može da UGROZI ĐOKOVIĆA I SVE NJEGOVE REKORDE

Karlos Alkaras je ostao na prvom mestu ATP liste, pošto je pobedio Novaka Đokovića u nedelju u epskom finalu Vimbldona u pet setova. Kako kažu sagovornici Pinka, istovremeno je pokazao da je stasao ne samo da sačuva tu poziciju, već i da ugrozi rekorde koje je postavio Novak.

Teniski trener Nenad Kojić kaže da su bila opravdana očekivanja da će Novak Đoković pobediti.

- Igralo se na Vimbldonu, to je njegov teren. Do juče na tom terenu nije izgubio 10 godina. I pošto je meč bio na travi smatralo se da Karlos lkaraz nije toliko sposoban da se prilagodi igri na najbžoj podlozi, ali je sve demantovao - naveo je Kojić i ukazao da je Alkaraz imao samo nekih pet mečeva na travi.

Ono što je juče prikazao bilo je spektakularno i iskreno se bojim Alkaraza u budućnosti. Bio je na neverovatnom nivou - i smiren kada treba i agresivan kada treba. On nije budućnost, on je sadašnjost i pribojavam se da će ugroziti Novaka u narednim grend slemovima

Kojić je podvukao da je meč bio na vrhunskom nivou - Novake je bio odličan, ali je Alkaraz bio za nijansu bolji.

Urednik sportske rubrike u Informeru Vladimir Tomković kaže da je meč bio odličan.

- Već duže vreme čekamo takvu borbu u finalu. Nadali smo se da će novak pobediti, ali Alkaraz pokazuje da je stasao ne samo da sačuva prvo mesto na ATP listi, već i da će jurišati na sve ove rekorde koje je postavio Novak Đoković - istakao je Tomković.

I Tomković se pribojava da će Alkaraz ugroziti Novakove rekorde.

Novinar Dejan Anđus je takođe saglasan da Alkaraz predstavlja veliki opasnost za Đokovića.

- Po onome što smo juče videli mogao bi stalno da pobeđuje Đokovića, Novak bi mogao da dobije jedan od 10 mečeva - naveo je Anđus.

Kako je dodao, ukoliko se ne pojavi dobra konkurencija Alkaraz bi mogao i da ugrozi rekorde Đokovića i Nadala što se do juče činilo nemoguće.

- Ima samo 20 godina i u narednih 20 gred slemova ako bude ovako igrao osvojiće ih minimum 15, a to je do njegove 25. Ako nastavi ovako da igra do 30 godine oboriće sve Novakove rekorde i postati najtrofejniji igrač u istoriji tenisa - naveo je Anđus.

Prema njegovim rečima, kod Đokovića je juče prvi put video nemoć, ali nije imao šanse da pobedi iako je dao sve od sebe.

Anđus je istakao da je ovo bio jedan od najvećih mečava u istoriji tenisa.

