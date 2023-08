HOROR SCENE NA MEČU: Pucnjava prekinula utakmicu u Americi, četiri osobe ranjene! IGRAČI SPAŠAVALI ŽIVU GLAVU! (VIDEO)

Stravične scene viđene su na utakmici američkog fudbala srednjoškolskih timova u Oklahomi.

U finišu treće četvrtine na stadionu je došlo do pucnjave u kojoj su četri osobe ranjene.

Policajci su odgovorili na dojavu o pucnjavi oko 22.30. na utakmici u mestu Čokto, otkriva šef policije Keli Maršal.

Utakmica je prekinuta sa 3:56 do kraja treće četvrtine, kada su se čuli pucnji na terenu i na tribinama.

Žrtve su sa prostrelnim ranama prevezene u bolnicu. Jednoj je lečena rana na butini pre nego što je puštena, stanje preostale tri osobe još nije poznato. Najmanje jedna od upucanih osoba je bila učenik.

Osim ranjenih u pucnjavi, jedna osoba je primljena na lečenje zbog mogućeg preloma noge.

Policija je dobila opis osumnjičenog muškarca koji je odmah otišao sa lica mesta. Dodaje se da postoji mogućnost da je više osoba pucalo.

Šef policije Del Sitija Lojd Berger rekao je da je tokom incidenta jedan od policajaca odgovorio pucanjem iz oružja, ali nije povređen.

Multiple Injures reported as Numerous Shots Fired During High School Football Game in Choctaw Oklahoma pic.twitter.com/qTu9pdmH0Z