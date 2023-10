Iskoristi poslednju šansu za KVAD u Mozzartu

Dodaj gas u zadnji čas!

Publika uvek najviše pamti one heroje koji uđu u završnici i reše meč jednim potezom onda kad to deluje nemoguće. Da li si baš ti taj igrač? Imaš priliku da to dokažeš u Mozzart Kvadomaniji, jer ostala su tačno četiri dana do kraja takmičenja.

Ako još nisi napravio svoju dobitnu kombinaciju za kvad, sada je pravi čas da uđeš u igru. Ostvari najveći broj poena na grčkom Kinu i Tombu do 16. oktobra i čeka te luda off-road vožnja na CF MOTO 625 četvorotočkašu daleko od gradske gužve. Pored toga tu su i električni bicikl i električni trotinet.

Uslov za dobijanje jedne od nagrada je i da učesnik ima uplaćen najmanje jedan tiket u tri različita dana tokom trajanja takmičenja, što znači da je ostalo sasvim dovoljno vremena za glavne nagrade. Pored toga, čekaju te dnevne nagrade i to freebet bonus u ukupnom iznosu od 20.000 RSD svakog dana.

Dodaj gas u poslednji čas! Odigraj svoju omiljenu kombinaciju odmah.



