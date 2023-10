DA LI JE TENIS DOBAR IZBOR? Nole izašao pred najbolje fudbalere današnjice, pa otkrio nešto što do sada niko nije znao

Novak Đoković je u centru pažnje gde god da se pojavi...

Đoković je uveličao događaj u kojem je Lionel Mesi proglašen za najboljeg fudbalera sveta u 2023. godini. Posle uvodnog predstavljanja od strane jednog od voditelja programa Didijea Drogbe, Novak je stao za govornicu.

- Velika je čast biti ovde. Hvala organizatorima što su me pozvali. Privilegija je biti okružen najboljim igračima sveta u najvećem sportu na svetu, sportu uz koji sam odrastao, igrao svakog dana. Moj otac je bio profesionalni fudbaler, tako da sam i ja malo igrao - kazao je Srbin.

Zatim je istakao nešto što je izazvalo sjajnu reakciju u sali.

- Mislim da sam imao devet ili deset godina kada sam odlučivao da li ću da igram fudbal ili tenis. Izabrao sam tenis, ne znam da li je to bila dobra odluka, ali mislim da jeste - rekao je Đoković i nasmejao prisutne.

Novak Djokovic is speaking and presenting awards at the Ballon d’Or ceremony. 🤩pic.twitter.com/ujGHawu3W6