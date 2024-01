JOKIĆ IGRA ZA SRBIJUNA OI? ORLOVI OSVAJAJU EP? PARTIZAN OBJEDINJUJE TITULE U FUDBALU I KOŠARCI?

To su samo neke od brojnih zanimljivih igara koje se nalaze u ponudi u specijalu kladionice Mozzart Ispratili smo 2023. godinu.

Nekome će ostati kao dobra u sećanju,nekome loša, ali svakako može da se konstatuje da je bila sadržajna. Biće narednih dana prilike da se osvrnemo na najzanimljivije događaje, da je rezimiramo i probamo da izvučemo neke lekcije iz nje, ali istovremeno moramo da mislimo i na budućnost.

U Mozzartu još nije zavladao zimski san. Kao što ste već i navikli, bukmejkeri naše kladionice su izdvojili najzanimljivije događaje koji nas očekuju u 2024. godini i ponudili vam veoma interesantan specijal u vezi njih.

Pred vama je 38 veoma zanimljivih igara i jasno pitanje, da li će se to dogoditi ili ne. Novak Đoković nastavlja dominaciju svetskim tenisom? Nikola Jokić ponovo oblači dres reprezentacije Srbije? Sve ima svoju kvotu, na vama je samo da pogodite. Tačno polovina od ponuđenih specijala ima opcije “da” i “ne”.

Primera radi, bukmejkeri Mozzarta procenjuju da su veliki izgledi da Jokić predvodi Orlove na Olimpijskim igrama u Parizu, a kvota na to je 1,25. Da neće nastupiti na tom turniru kvota je 3,55.

Naravno, Igre su centralni događaj predstojeće godine, pa se najviše stvari u ponudi direktno dotiče njih. Verujete da će naša atletičarka Angelina Topić da osvoji neku medalju u Parizu? Odlično, pošto je kvota 8,00. Ivana Španović juri svoje prvoolimpijsko zlato, a ako skoči dovoljno daleko moći ćete da naplatite kvotu 4,00.

Smatrate li da će Srbija sakupiti barem tri najsjajnija odličja? Kvota je 2,03. Očekujete da dva od ta tri da donesu odbojkašice i Novak Đoković? Kvota je 17,0. Srebro na Mundobasketu vam je vratilo veru u košarkašku reprezentaciju? Kvota da će zlatne medalje da osvoje i košarkaši i reprezentacija u basketu tri na tri je 15,0.

Drugi najveći sportski događaj biće Evropsko prvenstvo u fudbalu. Bukmejkeri su se tu zaigrali, gađali su najveće optimiste. Izabranici Dragana Stojkovića osvajaju prvo mesto, a istovremeno odbojkašice podižu zlato u Parizu? Kvota je 400. Ako Aleksandar Mitrović bude najbolji strelac kontinentalnog šampionata realizovaće se kvota 50,0, a u slučaju Dušana Vlahovića ona je 60,0.

Nisu zaboravljeni ni zaljubljenici u klupska takmičenja. Kvota da će FK Crvena zvezda da osvoji duplu krunu je 2,20, a da neće je 1,60. Kvota na to Partizan da objedini pehare u Mozzart Bet Superligi i ABA ligi je 7,00, a da će crveno-beli (ili neko drugi) da ih zaustave u barem jednom od ta dva takmičenja je 1,07.

Na to da će dva premijerligaška kluba da osvoje Ligu šampiona i Ligu Evrope kvota je 10,0, a na to da će ta dva pehara da objedine Španci je 100. To su samo neke od brojnih igara, a kompletnu ponudu Mozzarta možete da vidite OVDE