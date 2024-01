MOZZART DAJE NAJVEĆE KVOTE NA SVETU: MANČESTER JUNAJTED 2,30, FJORENTINA 1,75, ŠTUTGART 1,95, SRBIJA 1,70!

Nigde nećete naći veće!

Nedelja je dan za nove izazove, puna prilika da se zaradi. Bukmejkeri Mozzarta spremili su zato četiri kvote koje će u svakom trenutku da budu najveće na svetu.

To su kec na Mančester Junajted protiv Totenhema u Premijer ligi, potom jedinica na Fjorentinu u okršaju sa Udinezeom u okviru Serije A, zatim dvojka na Štutgart u sudaru sa Menhengladbahom u Bundesligi, kao i jedinica na Srbiju protiv Mađarske u okviru rukometnog Evropskog prvenstva.

MANČESTER JUNAJTED - TOTENHEM (NEDELJA, 17.30), KEC

Mančester Junajted se približava predstojećoj utakmici sa Totenhemom kao devetoplasirani tim u Premijer ligi, osam bodova daleko od zone međunarodnih kupova. U igri Crvenih đavola nema mnogo pomaka usled samo jedne pobede u poslednjih pet kola. U prethodnoj utakmici Premijer lige izabranici Erika ten Haga izgubili su na gostovanju od Notingem Foresta rezultatom 1:2. Mnogo je pitanja oko odbrane tima, jer Đavoli su u poslednja tri prvenstvena meča primili najmanje dva gola. Junajted je u poslednjem duelu u sklopu FA kupa pobedio Vigan sa 2:0 u gostima. Totenhem je na petoj poziciji na tabeli i samo bod zaostaje za Arsenalom. Spursi su

uspeli da prebrode krizu i ostvare četiri pobede u poslednjih pet kola. Jedini kiks ekipa je doživela na gostovanju Brajtonu (2:4). Totenhem je pod vođstvom Postekoglua postigao golove u svih 22 duela, a u prethodnom kolu je na svom terenu savladao Bornmut sa 3:1.

FJORENTINA - UDINEZE (NEDELJA, 18.00), KEC 1,75

Fjorentina ima više nego pristojnu sezonu. Ekipa Vinčenca Italijana na startu 20. kola Serije A zauzima četvrto mesto na tabeli, ali neće biti lako da ostane među četiri najbolja jer sedma Atalanta ima samo tri boda manje. Ljubičasti su se ove nedelje plasirali u polufinale Kupa Italije, savladavši Bolonju u izvođenju penala posle remija bez golova. Udineze je podbacio u prvom delu šampionata, ali je uspeo da izbegne ozbiljne nevolje. Ekipa sa severa trenutno zauzima 16. mesto na tabeli sa 17 bodova i tri koraka je udaljena od zone ispadanja. Pošto su Zebre u prošlom kolu izgubile od Lacija sa 1:2, time su prekinule niz od tri meča bez neuspeha.

MENHENGLADBAH - ŠTUTGART (NEDELJA, 17.30), DVOJKA

Borusija Menhengladbah će u 17. kolo Bundeslige ući sa 12. mesta na tabeli. U 16 odigranih mečeva tim je uspeo da zaradi 17 bodova kroz četiri pobede, pet remija i sedam poraza. Negativna je i statistika postignutih i primljenih golova – 31:35. Koltovi su bez slavlja u tri protekla ligaška duela, iz kojih su izvukli jedan bod. U poslednjem okršaju Menhengladbah je izgubio od Ajntrahta 1:2. Štutgart igra sjajno. To potvrđuje i podatak da su Švabe na trećem mestu na tabeli sa 34 osvojena boda. Posle 16 odigranih kola, igrači Sebastijana Henesa su pobedili 11 puta, jednom remizirali i doživeli četiri poraza. U ovom obračunu gosti su favoriti, ali to i ne čudi s obzirom na to kako igraju. Štutgart je poražen jednom u sedam poslednjih duela na svim frontovima.

SRBIJA - MAĐARSKA (NEDELJA, 20.30), KEC 1,70

Posle remija sa Islanđanima, pred Orlovima je novo finale. Srbiji predstoji još jedan meč koji ne sme da se izgubi ako se želi u drugi krug u Kelnu. Sledi sukob drugog kola Grupe C na Evropskom prvenstvu sa severnim komšijama Mađarima, koji su na premijeri bili bolji do Crne Gore teže nego što se očekivalo - 26:24. Mađarska je imala bolje rezultate od Srbije na prethodnim takmičenjima. Na SP prošle godine, bila je osmoplasirana, ima u džepu martovske kvalifikacije za Olimpijske igre, dok Srbija tek treba za to da se izbori u Nemačkoj. Orlovi imaju ulogu blagog favorita. Pre sedam i po godina, Mađari su nas izbacili sa SP, kada su u dvomeču baraža u obe utakmice pobedili našu selekciju.