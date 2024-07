Orlovi spremni za medalju! Košarkaši Srbije pozirali u Lilu! Pogledajte kakva je atmosfera u timu! (VIDEO)

Košarkaška reprezentacija Srbije je doputovala u Lil gde će učestvovati na Olimpijskom turniru, a pre prvog treninga organizovano je zvanično slikanje!

Atmosfera je fantastična, Bodanović, Jokić i družina su nasmejani, a ovaj tim je spreman za velika dela.

Srbija se nalazi u grupi C sa Južnim Sudanom, Portorikom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Serbia is sending a strong message: They're here in the Olympics to win gold 🥇🇷🇸 pic.twitter.com/XuFTca1vOP