Novaka pitali za Nadala, njegov odgovor sve oduševio! Đokovićeve reči odzvanjaju Parizom: Nadam se...

Žreb za teniski turnir na Olimpijskim igrama bio je nemilosrdan, te bismo već u drugom kolu mogli da gledamo jedan klasik i duel Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

Upravo je Novak, na jednoj svečanosti u Parizu, govorio o svom velikom rivalu.

Novak Djokovic on playing Nadal at the Olympics:



“I hope we get to meet because it will probably be one last dance for both of us.”pic.twitter.com/CQJDXVcgGo