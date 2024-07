Siniša nije voleo Zlatana: Poslednji poziv u bolnici rasplakao Mihajlovića

Zlatan Ibrahimović i Siniša Mihajlović imali su veliki konflikt na početku svog odnosa, a potom su postali prijatelji.

Dobro je poznato da je Zlatan sin Šefika i Jurke koji su iz Jugoslavije izbegli u Švedsku još sedamdesetih godina prošlog veka, a da je tokom svoje igračke karijere gradio prijateljstva sa mnogim igračima iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine... Posebnu vezu imao je sa pokojnim Sinišom Mihajlovićem, s tim da mnogi ne znaju da su zbog karaktera počeli kao neprijatelji.

Nije zapravo to ni toliko iznenađenje, ako se setimo da su igrali za suprotstavljene strane: "Igrali su Juventus i Inter, zakačili smo se na utakmici u jednom duelu i krenuo sam ka Juventusovoj svlačionici. Hteo sam tada da ga ubijem, ili bi on ubio mene, ko zna. Zaustavio me je Bufon u poslednjem trenutku. Ali, posle je došao u Inter, video sam da je sjajan momak i postali smo prijatelji...", pričao je Miha u jednom intervjuu, podsetivši na jedan od njihovih duela kada su ostali na travi i započeli koškanje posle kog je Zlatan čak glavom udario srpskog fudbalera.

Kada je Mihajlović upoznao Ibrahimovića u Interu, promenio je mišljenje, posebno kada je postao trener. Pamti ga i sa meča Srbije i Švedske, kada su dugo pričali i šalili se, dok je pokušao da ga dovede i u Bolonju: "Preveliki je bio Zlatan za Bolonju, bio bi to neverovatan transfer, ali pojavio se Milan. Šteta, da nije bilo njih, možda bi ipak došao. Rekao je da će mi javiti kad odluči, održao je reč", pričao je Mihajlović.

NJih dvojica su posebno osnažili vezu kada je Mihajlović objavio da ima leukemiju, prvi put tokom 2019. godine. Tada je Zlatan jedva smogao snage da pozove svog prijatelja: "Kada sam čuo tu vest, nisam imao snage da ga pozovem. Nekoliko dana je prošlo, pozvao sam ga, on se javio, ja sam uspeo da kažem "Miho, Ibra ovde", i nisam bio u stanju da pričam, ćutao sam da ne čuje kako plačem. Na kraju je on mene uveravao da će sve biti kako treba, bio je jači od mene. To je za mene bilo posebno iskustvo, jer obično ja to radim drugima. Ponudio sam mu pomoć, bio sam tu za njega i rekao mu da mi kaže šta god mu treba", rekao je Zlatan koji je istakao da ga je sve to podsetilo na njegovog brata Šapka koji je nažalost preminuo posle duge borbe sa teškom bolešću.

Mihajlović je uspeo da pobedi leukemiju, ali se ona nažalost vratila i odnela ga u decembru 2022. godine, nakon čega je Zlatan ostao bez reči. Jednostavno, nije bio u stanju ni da se javno oprosti od Mihajlovića, nije mogao još jednom da prolazi kroz sve, pa se u javnosti stvorila pogrešna slika da to nije učinio zbog nekog sukoba.

"Zahvaljujemo se čak i onima koje je moj brat smatrao velikim prijateljima i učestvovao je u stvaranju njihovih karijera, a koji se nisu pojavili na poslednjem ispraćaju ni izrazili saučešće porodici. NJima nek je na čast!", poručio je Dražen Mihajlović, Sinišin rođeni brat, u čijoj su poruci mnogi osetili prozivku za Zlatana pošto ne samo da se nije pojavio na sahrani, nego nije poslao ni cveće.



Ispostavilo se, Dražen Mihajlović ništa nije zamerao Zlatanu, što je kasnije objasnio Sinišin kum Miroslav Tanjga: "Neki igrači s kojima je Miha imao konflikte, najviše su brinuli i zvali. I to, ne iz kurtoazije, nego su se interesovali za čoveka koga su mnogo cenili. Bio sam često u kontaktu sa Zlatanom Ibrahimovićem, Ademom LJajićem... Zvali su redovno igrači s kojima je sarađivao, Kolarov, Ivanović... da ne nabrajam i ne propustim nekog. Jer, svi naši igrači i sportisti koji su ga poznavali su se ljudski interesovali. Takođe, veliku brigu pokazali su Italijani, igrači iz raznih zemalja koji su tamo nastupali. To je bila briga, ljubav i dokaz koliko je Miha bio veliki i koliko su ga voleli", rekao je Tanjga u intervjuu za "Novosti".



Podsetimo, Siniša Mihajlović preminuo je 16. decembra 2022. godine u bolnici posle dugogodišnje borbe sa leukemijom. Sahranjen je u Rimu, a iza sebe je ostavio suprugu Arijanu sa kojom ima petoro dece: tri sina i dve kćerke.

Autor: Dubravka Bošković