Evo šta Novak Đoković radi pred početak blokbastera sa Nadalom (FOTO)

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igra protiv Rafaela Nadala u drugom kolu Olimpijskih igara

Njihov duel na programu je negde oko 13.30 časova, možda malo kasnije - u zavisnosti kada će Igra Švjontek završiti svoj meč koji počinje tačno u podne.

Nole is training with a leftie one on Philippe Chattier right now. pic.twitter.com/Gyh5iPDaO2