Marica Perišić u SUZAMA POSLE ELIMINACIJE sa OI: Napravila sam jednu grešku koja me je koštala

Srpska džudistkinja Marica Perišić nije uspela da se plasira u borbu za bronzanu medalju.

Perišić je u repesažu u kategoriji do 57 kilograma izgubila iponom od Japanke Haruko Funakubo.

Srpska džudistkinja Marica Perišić emotivno je doživela poraza u repasažu na Olimpijskim igrama.

Funakubo, koja će se boriti za bronzu, držala ju je 10 sekundi u parteru i tako osvojila pobedonosni bod.

"Bilo je naporno, napravila sam samo jednu grešku koja me je koštala meča. Nisam stigla da pobegnem na vreme s partera. To me je koštalo i izgubila sam. Ne znam šta da kažem", rekla je Marica, kojoj je poraz teško pao.



Autor: Jovana Nerić